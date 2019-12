MOTTOLA – San Tommaso Becket come non l’avete mai visto. Mottola, il 28 e 29 dicembre, festeggia il suo Santo patrono con tantissimi e imperdibili eventi e si tuffa nel Medioevo. Fede e spettacolo si fondono nella due giorni con ospiti in arrivo da tutta Italia. Artigiani rievocatori, musici e giocolieri. E poi spettacoli di teatro e videomapping, allestimenti a tema e giochi per bambini.

Un nome su tutti: l’attore e regista Gianluca Foresi, in arte Giullar Cortese, che sarà l’animatore della festa con la sua preziosa arte di improvvisatore in rima. E ancora gli allestimenti dell’associazione Mastri del Tempo con rievocatori in arrivo da varie regioni. I visitatori potranno scoprire i segreti della carta fatta a mano di Fabriano, la lavorazione delle candele e del conio e i segreti dell’alchimista. Tutto questo in un grande allestimento scenografico. In abiti d’epoca, anche molti residenti per regalare al pubblico un’esperienza immersiva. Infine, un vero e proprio evento nell’evento: lo spettacolo di luci e immagini sulla facciata del Palazzo comunale.

Andando con ordine, si comincia sabato 28 dicembre alle ore 16, con la visita guidata teatrata nella Chiesa Madre e nel centro storico ‘Sulle orme di San Tommaso Becket’ della compagnia Onirica Teatro a cura dell’Infopoint. L’iniziativa è gratuita, obbligatoria la prenotazione. Alle 18:30 il cuore del borgo apre le sue porte e si anima con i banchi del mercato storico di arti e mestieri. A seguire e sino alle 22:30, il banditore Gianluca Foresi darà inizio alla festa con musici e saltimbanchi.

Domenica 29 il momento più atteso: già dal mattino, apertura del mercato storico di arti e mestieri anche con giochi dell’epoca di legno e da tavolo. Dalle 11 alle 13 spazio dedicato ai bambini con artisti e Giullar Cortese. Dalle 16 arriveranno anche gruppi di sbandieratori, timpanisti e armigeri. Alle 18:15 la processione aperta dalla cinque Confraternite di Mottola e la solenne celebrazione in Chiesa Madre con l’arciprete don Sario Chiarelli, presieduta dal vescovo mons. Maniago. Poi, il saluto del sindaco Barulli e la consegna delle chiavi al Santo Patrono alla presenza delle autorità. Alle 20:30 corteo storico e la festa con acrobati e musici, coordinati dal Giullar Cortese. Tutto questo nell’attesa del momento clou dei festeggiamenti: alle 21:00 in piazza XX Settembre lo spettacolo “The honor of God”. La vita di Tommaso Becket in una dimensione storica e fantastica che avvolgerà lo spettatore in un grande spettacolo di videomapping sulla facciata del Palazzo del Comune. Giochi di luce, suoni e colori faranno rivivere i momenti salienti della vita di colui che fu Arcivescovo di Canterbury e oggi patrono di Mottola. Direzione artistica e produzione video Antonio Minelli, direzione tecnica e allestimento Luigi Nardelli, realizzazione attoriale e set di ripresa a cura di Formediterra. In chiusura, la grande festa medioevale.

Infine, negli stessi giorni – dalle 9 alle 18 presso InfoPoint- v.le Jonio – sarà visitabile la mostra documentaria ‘Le vie di pellegrinaggio in età medievale e il culto di San Tommaso Becket”.

Il grande evento vede insieme Comune di Mottola, associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket, parrocchia Santa Maria dell’Assunta e Infopoint. Info: 099.8867640.

© 2019, redazione. Tutti i diritti riservati