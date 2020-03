Nella giornata di ieri stati effettuati 108 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. 103 hanno dato esito negativo e 5 sono risultati positivi (4 in Provincia di Lecce e 1 Provincia di Foggia).

Sono 44 i casi positivi registrati in Puglia, in totale. Ricordiamo l’ordinanza emanata dal governatore Michele Emiliano, depositata la notte di domenica 8 marzo (l’articolo a questo link), che prevede l’obbligo per i pugliesi residenti nelle zone rosse, di dare comunicazione al medico di famiglia, del proprio rientro in Puglia e di porsi in quarantena volontaria per 14 giorni, pena una sanzione pecuniaria o 3 mesi di carcere. Ieri sera, 2000 persone hanno compilato il modulo di autosegnalazione previsto dall’ordinanza per informare del proprio arrivo in Regione. Intanto, il governatore Emiliano, rende noto che: “La Regione Puglia ha già trasmesso al Governo nazionale la richiesta di assunzione di 2539 persone di cui 678 medici (comprensivi di 35 convenzionati per 118), 1191 infermieri, 599 Oss, 60 tra tecnici e assistenti. Le discipline interessate sono: terapie intensive, pronto soccorso, malattie infettive, pneumologia, cardiologia e medicina interna. La nostra richiesta rientra nel piano di potenziamento dei posti letto di malattie infettive e della terapia intensiva che avverrà su tutto il territorio e che al più presto vi illustrerò nel dettaglio, per affrontare al meglio l’emergenza Coronavirus. Le assunzioni saranno anche extra dotazione organica e con le modalità più rapide: tramite avvisi pubblici o andando ad attingere dalle graduatorie già attive.

Per far fronte alle esigenze “straordinarie e urgenti” – prosegue Emiliano – derivanti dalla diffusione del Coronavirus, il Governo nazionale ha inoltre già ufficialmente autorizzato le Regioni a richiamare in servizio medici e infermieri in pensione.La situazione negli ospedali è sotto controllo, il numero dei casi è ancora gestibile rispetto alle nostre capacità. Ma sappiamo tutti che il contagio è in evoluzione ed è nostro compito delineare gli scenari possibili per essere pronti ad affrontare un numero superiore di ricoveri.”

infine, nell’ambito delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono sospesi della Regione: ricoveri, visite ambulatoriali, esami diagnostici e operativi, gli esami di laboratori, i day service, non urgenti.,i ricoveri programmati sia medici che chirurgici che non siano giudicati indifferibili dai sanitari. Le prestazioni urgenti e indifferibili restano invece garantite.”

Per gli aggiornamenti vi invitiamo a visitare il sito della Regione Puglia, con gli aggiornamenti in tempo reale

