TARANTO -Prosegue la distribuzione dei kit nei quartieri obiettivo dello start up del nuovo servizio di raccolta differenziata.

Le utenze di Tamburi, Lido Azzurro e Paolo VI stanno ricevendo la visita degli operatori incaricati della consegna a domicilio di pattumelle e carrellati che, lo ricordiamo a beneficio di tutti, sono identificabili attraverso cartellini di riconoscimento marchiati “Kyma Ambiente – Amiu”. In nessun caso, inoltre, sono autorizzati a richiedere somme di denaro agli utenti, poiché i kit vengono forniti loro in comodato d’uso gratuito.

Gli utenti che abitano in villette, appartamenti singoli o condomini fino a 5 interni riceveranno 4 pattumelle di colore diverso(marrone, verde, giallo e grigio). Nei condomini più grandi, invece, saranno distribuiti 4 carrellati più capienti a disposizione di tutti gli inquilini e non le pattumelle per ogni singolo utente. Senza alcuna distinzione, tutti riceveranno un piccolo contenitore “sottolavello” destinato all’organico, buste e materiale informativo.

In questa fase è necessaria la collaborazione di tutti, affinché si possa giungere al traguardo del 3 febbraio, data individuata per l’avvio del nuovo servizio, con la totale copertura della distribuzione nelle zone interessate. In tal senso, gli operatori stanno lasciando un avviso agli utenti non presenti in casa per sollecitare il ritiro del kit nel punto di distribuzione situato sulla statale 7, al km 647, nei pressi del distributore Esso. Un appello particolare, inoltre, viene effettuato nei confronti degli amministratori dei condominio, soprattutto di quelli dove non è stato possibile individuarli: sono invitati a contattare gli addetti alla distribuzione al numero 3713208888, affinché si possano perfezionare le operazioni di registrazione dei materiali.

Ogni kit, che si tratti di pattumelle o carrellati, viene infatti associato tramite software alle utenze. Nel caso dei grandi condomini, l’associazione viene effettuata con l’amministratore. Questo perché il materiale viene affidato alle cure degli utenti, come detto in comodato d’uso gratuito, e sin dal momento della consegna saranno loro a preoccuparsi della custodia all’interno delle proprietà private o delle pertinenze condominiali.

La distribuzione sta interessando anche le utenze non domestiche dei quartieri obiettivo dello start up e anche i grandi condomini e le utenze non domestiche di Talsano, Lama e San Vito, dove il servizio è già attivo e sarà rimodulato dal 3 febbraio, affinché diventi uniforme.

