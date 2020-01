TARANTO – Si è messa in moto la macchina organizzativa della XV edizione Medici per San Ciro e come prima iniziativa si parte con la pubblicazione del bando “Premio di studio Ciro Rosati”, per l’assegnazione di una borsa di studio del valore di € 1000 a un giovane laureato in medicina. “Dal 2014 per il 7° anno consecutivo- spiega il presidente dell’associazione Medici per San Ciro, Salvatore Lenti- la famiglia Rosati mette a disposizione questa borsa di studio in memoria del proprio congiunto Ciro, illustre medico e stimato professionista di Grottaglie, ed in favore di un giovane laureato in medicina. I nostri giovani, laddove si riscontrano capacità e dedizione, vanno incoraggiati nel proseguimento del loro percorso di studi e di ricerca, sperando che un giorno possano tornare nel loro territorio di origine arricchiti di nuove esperienze e dove possano vedere valorizzato il loro impegno”.

Il bando per l’assegnazione della borsa di studio per l’anno 2020 è stato pubblicato sul sito dell’associazione oppure è reperibile alla sede della stessa, in piazza Regina Margherita 28, a Grottaglie. Termine ultimo della presentazione delle candidature sono le ore 12 del prossimo 24 gennaio. Requisiti minimi previsti per partecipare all’assegnazione del premio di studio “Ciro Rosati” sono la residenza a Grottaglie, la laurea in medicina e chirurgia e 28 anni il limite massimo di età. “Si tratta-spiegano Enrico e Martino Rosati, figli del compianto Ciro- di un premio oneroso, condizionato all’iscrizione ad un evento formativo post laurea con il quale la nostra famiglia vuole contribuire alla continuità degli studi e al perfezionamento della formazione professionale di un giovane laureato, medico e grottagliese come nostro padre che per i giovani ha avuto sempre una particolare attenzione. Quest’anno verrà consegnato la borsa di studio a Sara Sasso, la giovane laureata in medicina cui lo scorso anno è stato riconosciuto il diritto all’assegnazione, se dimostrerà, come sappiamo già che dimostrerà perché i nostri ragazzi cerchiamo di seguirli nel loro percorso, di aver finalizzato la somma per un evento formativo attinente al suo titolo accademico”

E così sarà anche per il beneficiario del 7° premio di studio che sarà designato a conclusione della cerimonia religiosa che si terrà il prossimo 29 gennaio alle ore 19 nella Chiesa Madre, Collegiata Maria SS. Annunziata, di Grottaglie ma ritirerà la borsa di studio il prossimo anno a dimostrazione di un evento formativo post laurea”

