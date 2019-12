TARANTO – Nove ore – dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 18,00 alle 22.30- di animazione, iniziative culturali, divertissement ed attrazioni varie in via Anfiteatro, area storica del commercio tarantino, dove per l’occasione la strada – per l’intera giornata riservata ai soli pedoni – sarà trasformata in un vero e proprio salotto cittadino con colori e suoni del Natale.

L’intendimento- fa sapere la portavoce dei commercianti dell’area, Letizia De flòrio – è di offrire ai cittadini ed alla clientela una full immersion nello shopping attrattivo, dove cioè l’acquisto sia una delle tappe di un percorso articolato fatto di momenti e di proposte stimolanti per scoprire un modo diverso e più ricco di vivere gli spazi delle aree urbane del commercio. Ed allora ci saranno negozi che per l’occasione diverranno spazi espositivi di mostre d’arte, altri dove saranno presentati libri, e naturalmente grande attenzione per i più piccoli con il teatro delle ombre, i laboratori per bimbi, gli spettacolini di trampolieri e trapezisti.

In sostanza una esperienza totale, per vivere l’ultimo sabato d‘avvento in pieno clima natalizio, in uno spazio urbano già reso gradevole dalle luminarie, organizzate dall’Amministrazione comunale – quest’anno dedicate, come in tutta la città, al tema del ‘Mare e dei Miti’ -, e dalla musica d’ambiente.

Il ‘controllo’ del traffico – rigorosamente pedonale- sarà affidato a Babbo Natale che in bici senza sosta percorrerà la via Anfiteatro, chiusa al traffico da via Giovinazzi a via Cavallotti, nelle ore di apertura dei negozi.

E ancora, tanta musica per tutti i gusti e generi: dal jazz, al tango , dallo swing al funky, ben dieci tra artisti e gruppi si alterneranno nelle postazioni musicali. Un programma insomma davvero ricco di attrazioni e di proposte, affidato alla direzione artistica di Antonio Oliveti.

“Va sottolineato – commenta Salvatore Cafiero, presidente della delegazione Borgo Confcommercio- un sabato/evento fortemente voluto ancora una volta dai commercianti di via Anfiteatro, che anche per questo Natale, come già in altre occasioni, tornano a fare gruppo e a coordinarsi per realizzare un progetto di animazione commerciale di area. Un esempio virtuoso di collaborazione che sperimenta con successo in un’area commerciale urbana le stesse modalità operative dei centri commerciali della grande distribuzione.”

Via Anfiteatro infatti, già in altre occasioni si è resa protagonista di varie iniziative, ma questa volta – fanno sapere gli operatori- il programma è davvero ricco, e loro ce la metteremo davvero tutta per rendere speciale questo sabato di Natale al Borgo.

