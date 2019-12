TARANTO – Dal 22 novembre al 6 Gennaio 2020 l’Amministrazione comunale di Taranto insieme alle installazioni luminose che stanno riscuotendo grande consenso, ha organizzato una serie di appuntamenti natalizi che interesseranno alcuni quartieri del centro cittadino e delle periferie. Al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità e consentire lo svolgimento delle manifestazioni sono state emanate apposite Ordinanze Dirigenziali per la istituzione temporanea del divieto di circolazione e di sosta nelle strade interessate dalle manifestazioni.

DOMENICA 8 DICEMBRE 2019:

Istituzione temporanea del Divieto di Circolazione e di Sosta dalle ore 12,00 alle ore 24,00 e comunque fino a fine manifestazione sulla via Liguria (tratto compreso da Viale M. Grecia a Corso Italia; saranno comunque garantiti gli attraversamenti trasversali di via Lazio, via Puglia, via Campania, via Emilia).

SABATO 14 DICEMBRE 2019:

Istituzione temporanea del Divieto di Circolazione e di Sosta dalle ore 6,00 alle ore 24,00 e comunque fino a fine manifestazione sulla via Anfiteatro (tratto dal Lungomare Vitt. Emanuele III a via Cavallotti);

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO 2020:

Istituzione temporanea del Divieto di Circolazione e di Sosta dalle ore 06,00 alle ore 24,00 e comunque fino a fine manifestazione sulla via C. Giovinazzi (tratto compreso da Corso Umberto a via Anfiteatro.

Inoltre, considerato che nel periodo natalizio la città sarà meta di turisti per visitare le luminarie nonché per lo shopping, per decongestionare il traffico saranno attivati i parcheggi a pagamento per le domeniche dell’8-15-22-29 Dicembre 2019 e per le giornate festive di Mercoledì 1 e Lunedì 6 Gennaio 2020 secondo le tariffe e gli orari già in atto nei giorni feriali.

Inoltre, sempre al fine di non congestionare il traffico veicolare nel “Borgo” sarà istituito temporaneamente presso il Piazzale “Democrate” sito in via Napoli rione Tamburi (pressi dell’ex Ristorante “Al Gambero”) dal 7 Dicembre 2019 e fino al 12 Gennaio 2020 di tutti i giorni feriali, festivi infrasettimanali e Domeniche comprese, un’area di parcheggio, affidata alla gestione AMAT, secondo gli orari e tariffe indicate dall’apposita segnaletica verticale al fine di favorire il massimo turn-over dell’utenza veicolare nel periodo natalizio.

Saranno comunque attive le aree a parcheggio dell’ex mercato di via Anfiteatro e di via N.Sauro mentre rimane chiusa per lavori in corso l’area a parcheggio dei “Baraccamenti Cattolica” di via Di Palma.

Stiamo lavorando anche per rendere disponibili ulteriori aree parcheggio di cui daremo notizia a breve.

Si vuole che i cittadini del nostro territorio e i turisti possano fruire serenamente delle tante attrattive organizzate in città e per questo rinnoviamo il nostro invito a fruire dei parcheggi organizzati in via Caduti di Nasserya e Porta Napoli dotati di servizio navetta gratuito fino al centro cittadino.

