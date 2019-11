TARANTO – Nasce l’iniziativa “Blogger Day”, un evento patrocinato dalla provincia di Taranto e organizzato da un gruppo di blogger e scrittori giovanissimi che desiderano creare un punto di incontro per lo sviluppo di idee e la trasformazione di una attività prettamente virtuale in una realtà fisica. L’iniziativa comprende presentazioni, conferenze e discussioni sugli aspetti tecnici nel mondo del blogging e della scrittura ed è sponsorizzata dal blog di tecnologia GrecTech, nato nella città dei due mari tre anni fa da un’idea di Francesco Grecucci, fondatore di questa giornata. Il comitato organizzatore è formato anche da Asia Pichierri del blog “Il Libro sulla Finestra”, Palma Caramia del blog “Un tè con la Palma” e Vittoria Suriano. L’evento avrà inizio alle 10.30 e, dopo una breve introduzione, si passerà allo studio di diversi aspetti tecnici e organizzativi. Seguiranno poi le case histories di due blog di letteratura, con il relativo confronto tra un blogger con esperienza ed uno che si è appena affacciato nel mondo del web. I partecipanti potranno, dunque, scoprire una sorta di scrittura dedicata agli scrittori. Seguiranno diverse presentazioni di alcune iniziative. Si chiude per una pausa alle 13.30 e si ricomincia alle 15.30. Una fase importante della giornata sarà il talk presentato dall’associazione JonixLUG di Taranto, che si dedicherà agli aspetti sulla privacy e sul copyright, per comprendere al meglio il concetto di pubblico dominio su Internet. È importante, dunque, confrontarsi e informarsi su questo tipo di tematiche per rimanere aggiornati anche sulle diverse normative vigenti e su eventuali concetti errati in merito alla libertà di utilizzo di immagini e contenuti online. Si parlerà anche di auto-pubblicazione e degli strumenti innovativi per incoraggiare la creatività e lo sviluppo di idee letterarie.

La chiusura è prevista per le 18.30 con i saluti finali da parte degli organizzatori dell’evento. Vi aspettiamo dunque, a Sala Lacaita(c/o) – Palazzo del Governo in Via Anfiteatro, 4 a Taranto giorno 14 dicembre 2019. L’iniziativa è aperta a tutti.

