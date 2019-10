MARTINA FRANCA – Dopo aver predisposto, nei giorni scorsi, il montaggio delle carpenterie metalliche delle fondazioni e di parte delle due spalle del ponte in costruzione in Via Alcide De Gasperi a scavalco di Via Cristo alla Grotta, nei giorni scorsi, con il getto del calcestruzzo, è stata completata la fondazione. Ora sono in corso anche i rivestimenti dei muri di sostegno in cemento armato con pietra locale a finitura a muretto a secco.









Nei prossimi giorni la ditta IGECO srl, che in fase di gara aveva proposto come miglioria per i lavori di messa in sicurezza muro di contenimento la demolizione e la realizzazione di un ponte con più ambia luce, completerà le spalle su cui saranno poggiate le travi precompresse dell’impalcato del ponte.

La ditta, inoltre, ha comunicato al Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia (che è in questo progetto la stazione appaltante che sta eseguendo i lavori) che le travi prefabbricate sono state già realizzate presso lo stabilimento di produzione e che agli inizi del prossimo mese saranno consegnate in cantiere a Martina Franca.

