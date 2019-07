TARANTO – Impegno costante della Polizia Locale guidata dal comandante Matichecchia, a tutela del decoro e dell’ordine pubblico.

Giovedì mattina gli agenti della Polizia Locale coordinati dai commissari capo Benefico e Perrini sono nuovamente intervenuti in viale del Tramonto dove hanno provveduto a smantellare un’area verde recintata abusivamente in cui erano depositati tra gli altri 30 tavoli e 50 sedie e sequestrato un Apecar con all’interno materiale utilizzato per barbecue, due bombole di gas per alimentarli e due fustoni di olio. Sulla spiaggia è stato inoltre rinvenuto un palchetto abusivo che è stato smontato e sequestrato. Il tutto era utilizzato per attività serale di somministrazione priva di autorizzazioni commerciali e sanitarie. In via Mediterraneo invece, a seguito del primo intervento della settimana scorsa, sono stati smantellati manufatti abusivi e sequestrate 6 auto abbandonate o prive di assicurazione.





Moltissime di queste operazioni vedono impegnati anche gli uomini dell’Amiu che svolgono con efficacia il loro compito di supporto alle forze di Polizia.“Un’azione costante è alla base del ripristino della legalità. Non posso che plaudere -commenta l’assessore alla polizia locale e allo sviluppo economico Gianni Cataldino- all’impegno che le donne e gli uomini della Polizia Locale che, seppur in numero ridotto, stanno portando avanti con sempre maggiore entusiasmo e spirito di servizio. L’ obiettivo dell’amministrazione Melucci è e rimane quello di far aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini; per questo motivo lavoriamo affinché il presidio sia capillare e costante”.



