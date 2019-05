TARANTO – Botta e risposta tra il sindaco Melucci e il commissario straordinario per le bonifiche Vera Corbelli, sui rifiuti presenti in Mar Piccolo. Alcuni giorni fa, il sindaco Melucci, aveva indirizzato una frecciatina alla stessa (l’articolo completo a questo link) sulle responsabilità del commissario “Stiamo tutti attenti – commenta il sindaco Melucci – a non svilire il lavoro di tanti volenterosi addetti e di tanti Uffici, bisogna comprendere la reale complessità di queste operazioni, o si rischia di danneggiare il futuro stesso dei lavorati ex Isola Verde. Chiedo, a questo proposito, al Commissario Corbelli di fare di più perché vigili sulle sequenze operative non di competenza del Comune di Taranto e affinché il lavoro che la nostra Società Partecipata svolge sia, d’ordine, agevolato presso i terzi coinvolti nella filiera. Non ci spaventano le polemiche di basso profilo, ma non possiamo essere lasciati soli a gestire circuiti così articolati e specialistici, non senza le risorse e gli strumenti normativi che invece sono propri della struttura commissariale.”

La risposta di Vera Corbelli non si è fatta attendere: in una nota il commissario precisa al sindaco Melucci di essersi attivata segnalando all’Amministrazione la presenza dei rifiuti e invitando un intervento degli uffici comunali preposti ad una risoluzione urgente.

il commissario specifica poi che “vista l’urgenza e le delicatezza della vicenda, il Sindaco è il primo soggetto tenuto a valutare l’adozione di tutte le specifiche misure per il contenimento del fenomeno” – e aggiunge – “Pur comprendendo le pressioni a cui sei sottoposto, non comprendo, vista la mia costante attenzione al problema, quali siano oggi le ragioni delle tue lagnanze”.

Nella comunicazione indirizzata al sindaco Melucci, Vera Corbelli fa riferimento a due comunicazioni in particolare, inviate all’attenzione del Sindaco in data 2 e 9 maggio, in cui la Corbelli richiedeva “di porre in essere, con urgenza, ogni necessario adempimento, suggerendo anche un adeguato stoccaggio temporaneo dei rifiuti.”

