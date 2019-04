TARANTO – Nei guai, dopo il servizio televisivo de “Le Iene”, un militare della marina militare – in aspettativa per motivi sanitari – che vendeva “Rolex” taroccati. Ad entrare in contatto con il maresciallo, un collezionista che sul web aveva notato un annuncio sospetto, per via del prezzo ribassato. La marina militare ha diramato una nota stampa in merito all’accaduto, che riportiamo di seguito: “In relazione a quanto denunciato da una nota trasmissione televisiva in data 14 aprile 2019, afferente la vendita di orologi “Rolex” contraffatti da parte di un sedicente maresciallo della Marina Militare, i preposti uffici di Forza Armata, sulla scorta delle immagini televisive trasmesse, hanno individuato nella figura del sedicente maresciallo un graduato, da tempo, in aspettativa per motivi sanitari. Nei confronti di questi, il Comandante di Corpo competente ha proceduto alla tempestiva comunicazione alle Autorità Giudiziarie (militari e ordinarie) per i reati ipotizzabili nella condotta del militare. Sono in corso, altresì, le valutazioni finalizzate all’applicazione dei provvedimenti disciplinari del caso.

La Marina, del tutto estranea alla condotta privata del militare, nel condannare fermamente l’attività posta in essere dallo stesso, conferma il pieno sostegno all’azione della Magistratura e riafferma come siffatti comportamenti danneggino, in primo luogo, l’immagine della Forza armata, degli uomini e delle donne che svolgono con onore, dignità e sacrificio il proprio dovere in servizio. Pertanto, al verificarsi delle necessarie condizioni, non esiterà a costituirsi parte civile negli eventuali discendenti procedimenti penali.

