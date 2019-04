GROTTAGLIE – Attuazione e concretezza del protocollo d’intesa siglato dall’Amministrazione comunale di Grottaglie e dall’associazione Medici per San Ciro. Alla base dell’accordo sottoscritto nel 2018 la gestione e la manutenzione dei defibrillatori nonché le campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione sulle manovre “salvavita” in caso di primo intervento su un adulto in arresto respiratorio o cardiaco tramite l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni, DAE, nonché in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo nell’adulto e nel bambino.

“In applicazione del protocollo spiega l’assessora alle politiche sociali Marianna Annicchiarico, si sono appena conclusi i corsi di disostruzione pediatrica programmati per l’asilo nido comunale Asilo dei Bimbi, presso il Campus Savarra di Grottaglie. I corsi erano rivolti a educatori e alle famiglie e sono stati tenuti da istruttori qualificati dell’associazione Medici per San Ciro. Prossimamente, analoghi percorsi di informazione saranno proposti in tutti gli asili nido del territorio, per poi rivolgersi alle scuole dell’infanzia e scuole primarie, indirizzando l’attenzione sia sul personale educativo che sulle famiglie. L’iniziativa rientra pienamente nelle politiche della tutela della salute dei cittadini che sosteniamo sin dall’inizio dell’Amministrazione D’Alò ed il protocollo d’intesa è una evidenza significativa. Analogamente, l’esistenza di una rete di presidi e attrezzature DAE posti nei punti nevralgici della città, nelle scuole, nelle strutture sportive ed a supporto delle forze dell’ordine, fa di Grottaglie una città cardioprotetta e all’avanguardia dal punto di vista della sanità e della protezione sociale di tutti i cittadini”

“Circa 44 defibrillatori automatici dislocati in tutta la città- spiega il presidente dell’associazione Medici per San Ciro- di cui 33 donati dalla nostra associazione conferiscono un valore importante ai livelli di sicurezza sul territorio comunale e di tempestività dei soccorsi in caso di bisogno. La nostra associazione ha già formato oltre 2500 first responders all’utilizzo dei DAE e punta alla sensibilizzazione sulla cultura dell’emergenza e della prevenzione, del soccorso di consapevolezza responsabile. I percorsi di formazione e di sensibilizzazione non possono e non devono prescindere dalla efficienza e corretta manutenzione di questi importanti strumenti salvavita. Per queste ragioni, in conformità al protocollo d’intesa, l’Amministrazione comunale si fa carico unicamente delle spese di sostituzione delle batterie che avviene con la frequenza periodica di tre anni per ciascun DAE al fine di assicurarne la funzionalità e l’efficienza. L’associazione tiene la mappatura ed il monitoraggio e lo stato d’uso dei DAE, anticipa le spese delle sostituzioni delle batterie e le rendiconta, documentandole, all’Amministrazione che liquida l’importo. Da parte sua, l’associazione si è impegnata a coordinare la programmazione ed il monitoraggio del progetto di cardioprotezione e di disostruzione delle vie aeree e ad organizzare a titolo gratuito attività di informazione, formazione e di sensibilizzazione concordate con l’Amministrazione presso scuole e centri sportivi o luoghi di comunità”.

“Con l’attuazione del protocollo d’intesa con l’associazione Medici per San Ciro- conclude l’assessora comunale- condividiamo un percorso che ha scopi sociali ed innalza il valore di comunità della nostra città, in forza del principio di volontariato che è alla base della sua mission. Con l’Associazione, insomma, è attivo un processo di partecipazione e collaborazione che è una best pratices di sostenibilità sociale in beneficio del sistema di tutela della salute dei cittadini”

