TARANTO – Continuano a Grottaglie gli interventi di manutenzione per strade e marciapiedi del territorio comunale. Completate le opere di sistemazione e completamento di alcuni tratti di marciapiede nella zona 167 sud già interessati dai lavori principali: via Fanigliulo e via Falcone e Borsellino.

In via di completamento i lavori di sistemazione del marciapiede, antistante il Convento di San Francesco di Paola, di via XXV Luglio in parte già interessato dai lavori principali. In particolare è prevista la sostituzione degli alberi di pino esistenti, la sistemazione dello spartitraffico prospiciente l’Istituto Don Milani-Pertini, l’arretramento del cordolo esistente per la realizzazione di parcheggi in linea, oltre alla rimozione degli alberi di pino esistenti le cui radici hanno dissestato sia lo stesso spartitraffico che la sede stradale.

I lavori proseguiranno su via Madonna di Pompei già interessati dai lavori principali, nel tratto compreso tra via Messapia e viale Gramsci, con la sostituzione degli alberi di pino esistenti e la piantumazione di alberi nelle buche prive degli stessi.

A completare questo programma di lavori di manutenzione, al quale ne seguirà uno nuovo ad approvazione di bilancio, è prevista la sistemazione con la fresatura della pavimentazione bituminosa esistente, ed il rifacimento con tappetino dello spessore di tre centimetri delle vie Peluso(tratto compreso tra via Fogazzaro e via Calò); via Calò(tratto compreso tra via Verga e viale Ariosto) evia Perduno(tratto compreso tra via Cantore e via Bachelet).

Gli interventi portati a termine dal 2016 ad oggi e in fase di ultimazione fanno parte di uno specifico programma che, per priorità d’intervento, ha identificato le aree maggiormente rovinate e che mettevano a rischio la sicurezza dei cittadini. Non appena sarà approvato il bilancio sarà redatto un nuovo programma d’intervento di manutenzione di strade e marciapiedi.

Comunicato stampa del sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò

