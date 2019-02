TARANTO – Due manifesti di 6 metri per 3 sono apparsi nella città di Taranto per ricordare a tutti la “Fiaccolata per i nostri Angeli”, un evento che si terrà il 25 febbraio dalle ore 18, con raduno davanti all’ingresso principale dell’Arsenale di Taranto. La fiaccolata attraverserà via Di Palma e via D’Aquino per terminare sul corso Ai Due Mari, nei pressi della Statua ai Marinai, ove si terrà una breve cerimonia commemorativa.

In occasione del trigesimo di Giorgio Di Ponzio, i tarantini ricorderanno, con questa fiaccolata, tutte le vittime dell’inquinamento ambientale che Taranto piange da decenni, con un particolare pensiero alle più piccole.

Sui manifesti sono ritratti i volti sorridenti di 12 giovani vite innocenti strappate all’affetto dei propri cari per ricordare a tutti che dietro ad un nome si cela un volto, una storia di dolore, un futuro spezzato.

La fiaccolata procederà, nelle intenzioni degli organizzatori, nel più assoluto silenzio per manifestare rispetto per le vittime e sostegno per i loro parenti. Grazie alla generosità dei tarantini, molti dei quali fuori sede, Taranto potrà simbolicamente abbracciare ancora una volta i suoi angeli più preziosi, le assenze più insopportabili, le più cocenti sconfitte della sua comunità.

Comunicato stampa “Genitori Tarantini”

© 2019, redazione. Tutti i diritti riservati