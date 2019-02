Scelto nel luglio 2016 dal Sindaco di Grottaglie Ciro d’Alò come Assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Mario Bonfrate, 43 anni il 31 marzo, gestisce un’impresa di forniture industriali sul territorio. Laureato in Economia, ha ricevuto deleghe affini alle sue competenze professionali, vertenti su Bilancio, Marketing territoriale, Tributi, Trasporti locali, Patrimonio, Fondi Comunitari. Vicino sin da sempre a Sud in Movimento, partito di maggioranza nella coalizione che governa la città, ha supportato la stesura del programma elettorale di Grottaglie On.

Assessore come rendere più competitivo e innovativo il sistema turistico e dell’accoglienza turistica di Grottaglie?

Va creata una rete con l’amministrazione. Tutte le attività turistiche, ricettive e di ristorazione vanno messe in rete per lo sviluppo del territorio, comprese quelle della ceramica, con mostre, volte ad esaltarne l’attività artistica e produttiva.

Quali sono gli obiettivi a breve e a lungo termine?

Le ceramiche rappresentano un elemento importante per il marketing territoriale grottagliese, non solo rappresentato da realtà produttive importanti che operano nel settore delle zanzariere, della produzione di uva da tavola e da realtà commerciali. Grottaglie è un punto di riferimento per i comuni più piccoli. Si punta, infatti, al miglioramento dei servizi, mettendo insieme le attività ricettive ed incentivando ad investire sul territorio nell’ambito della ristorazione. Svariate le collaborazioni con altri comuni: si pensi al Parco delle Gravine, alla collaborazione con la città di Cutrofiano in un press tour e probabilmente ne seguirà un altro che vedrà la collaborazione con Taranto”.

Quali sono le iniziative in cantiere?

Svariate quelle in programma per la prossima estate, iniziando da “Buongiorno Ceramica” il 18 e il 19 maggio, in collaborazione con l’Associazione Italiana Città delle Ceramiche e proseguendo con la Mostra Internazionale della Ceramica, ad inizio luglio; a seguire il “Mondial Tornianti”, l’avvincente duello mondiale tra i fuoriclasse del tornio nel week-end di “Vino é Musica” il 26-27 Luglio e, ancora, il Carsica, festival musicale dei suoni tra le rocce in programma tra il 3 e il 29 agosto, in collaborazione con alcuni comuni del Parco delle Gravine. Grottaglie sarà, inoltre, tappa di un percorso di auto storiche. Non dimentichiamoci che il 2020 ci vedrà città Europea dello sport, un progetto in cui la Regione Puglia ha fermamente creduto, garantendo ulteriori finanziamenti per sostenere questa importante risultato.

Lei dice no al turismo gallipolino, mostrandosi favorevole al turismo slow che valorizzi le gravine di Riggio, il Castello Episcopio, le attività ceramiche, le attività sportive, le attività enogastronomiche grottagliesi, con un occhio di riguardo alla gestione delle Cave di Fantiano. Quali sono gli ostacoli nel perseguimento dei suoi obiettivi?”

La sfiducia dei grottagliesi nei confronti della politica, evidenziando un cambiamento di atteggiamento dal suo insediamento”.

Quali gli aspetti da potenziare?

Puntare a una città a misura d’uomo, non dimenticando che il Comune ha ricevuto 3 milioni e mezzo di euro in finanziamenti per la rigenerazione urbana del centro storico, pensiamo ad esempio alla messa delle chianche e al rifacimento di palazzo Fornari. Il centro storico, tra i più grandi della provincia, è sicuramente uno dei punti di forza su cui stiamo puntando, favorendo l’insediamento di attività produttive. Da un po’ di tempo la città è oggetto di attenzioni dall’alto, nel campo dello sviluppo aerospaziale e imprenditoriale sul territorio. Può, quindi, rispondere a tutte le esigenze, sia turistiche che produttive!”.

Perché un turista dovrebbe scegliere proprio questa città come méta?

In quanto è tutta da scoprire, con un potenziale turistico attualmente ancora basso ma in fase di crescita, seppur graduale”.

E’ previsto uno sguardo al settore agricolo?

E’ in programma un evento che si terrà nel mese in corso, vertente su tematiche come formazione del settore agricolo, contrattualistica, senza lasciare i piccoli agricoltori abbandonati a sé stessi. Il grosso del reddito grottagliese è dato dall’uva da tavola, ma bisogna informare gli operatori su come tutelare i loro interessi. E che dire del Cinzella Festival, che si terrà dal 17 al 20 agosto presso le Cave di Fantiano con un ricco programma di eventi cine-musicali con ospiti del calibro di Franz.

Si preannuncia un programma ambizioso che, se realizzato così come annunciato dall’Assessore Bonfrate, potrà portare benefici a breve ed a lungo termine in una città che aspira ad affermarsi in tutto il mondo e non solo per la ceramica.

Katia Lenti

