“Retail e Store Manager” lunedì 4 febbraio la presentazione del corso presso il Centro Commerciale Porte dello Jonio

L’iniziativa è organizzata dalla Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti

Alla presentazione anche l’assessore comunale alla Cultura e Pubblica Istruzione, Fabiano Marti

Taranto, 2-2-2019. Lunedì 4 febbraio dalle 10.00 alle 12.00 presso il Centro Commerciale Porte dello Jonio, sarà presentato il corso “Retail e Store Manager” organizzato dalla Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti. Lo Store Manager è la figura che si occupa dell’organizzazione a 360° del negozio; si tratta di una professione che ha la gestione sia del personale di vendita, sia dell’organizzazione economico-funzionale della struttura commerciale in cui opera. Il corso si svilupperà in due momenti: una parte teorica con lezioni nella sede della Scuola in via Anfiteatro 5, e una parte pratica con visite guidate e/o tirocini (stage) nella Distribuzione Organizzata. L’obiettivo è proprio quello di costruire un ponte tra la didattica in aula e il mondo del lavoro, attraverso una serie di attività pratiche sul posto, che permettano così di comprendere qual è l’effettivo ruolo dello store manager. I dettagli del corso saranno spiegati durante la conferenza stampa di lunedì mattina.

Saranno presenti il direttore commerciale della Galleria, Mauro Tatulli, il direttore della Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti, Domenica Leone, il responsabile del corso Retail e Store Manager, Domenico Cassano, il presidente di Confagricoltura Taranto, Luca Lazzaro, e l’assessore comunale alla Cultura e Pubblica Istruzione Fabiano Marti.

Obiettivi del corso. Il Mondo del Retail e della Distribuzione Organizzata sta vivendo un momento di grande trasformazione che richiede a tutte le figure professionali che operano in tale settore, l’acquisizione di competenze e comportamenti in linea con le nuove esigenze dei consumatori e delle imprese. Il corso si prefigge di fornire una preparazione di base ai futuri gestori di risorse nei Punti Vendita, ma soprattutto di sapersi trasformare in manager moderni e coach di un team efficace in grado di conseguire i risultati attesi dall’azienda.

Modalità didattiche. Ci sarà un focus sul mondo del fashion per le opportunità che questo settore offre soprattutto per il management al femminile; sono previste testimonianze di manager della Grande Distribuzione Organizzata, ma anche visite guidate e tirocini le presso Catene Retail (locali) a marchio Todis e Pascar, con l’obiettivo di far conoscere concretamente le dinamiche commerciali e gestionali. Il corso prevede 24 lezioni da 4 ore ciascuna, il venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30. Si comincia il week-end dell’8 e 9 febbraio per concludersi nel week-end del 3 e 4 maggio. Il luogo della lezioni è la sede di Taranto della scuola, Istituto Santa Teresa, in via Anfiteatro 5.

A chi si rivolge. Il corso si rivolge giovani laureati decisi ad intraprendere una professione sempre in evoluzione, a diplomati con minime esperienze professionali che desiderano trovare un’attività lavorativa che valorizzi chi ama il rapporto con il pubblico e possiede capacità di lavorare in team.

La scuola

La Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti nasce per volontà dell’avvocato Domenica Leone, tarantina, ma da sempre attiva a livello professionale in tutta Italia. La Scuola promuove svariate attività di ricerca e di formazione indirizzate ad avvocati, medici, infermieri, giuristi, commercialisti, ingegneri e più in generale professionisti che hanno bisogno di ampliare il loro bagaglio di conoscenze. L’istituto, sin dai suoi primi passi, ha investito in una pregevole programmazione scientifica e didattica; aggiornamento, formazione e orientamento sono le chiavi di volta per garantire un’offerta accademica di alto profilo, che punta a sostenere concretamente le eccellenze e ad esaltare le peculiarità di ogni corsista. La scuola si avvale di un corpo docente di grande rilievo; si tratta d’insegnanti, a loro volta professionisti di settore, che spingono il corsista ad aumentare le proprie competenze attraverso un approccio multi-prospettico. La scuola quindi, così come strutturata, permette un dialogo attivo e costruttivo tra relatori e partecipanti a Corsi o Master, sviluppando proficue relazioni tra professionisti.

Per tutte le altre informazioni inerenti alla didattica è possibile consultare il sito www.altaformazioneprofessionisti.it

© 2019, redazione. Tutti i diritti riservati