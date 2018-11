MARTINA FRANCA – E’ stato presentato, a Palazzo Ducale, il calendario degli eventi che si svolgeranno nel periodo natalizio. A seguito di avviso pubblico indetto, su indirizzo della Giunta, dal Settore degli “Affari Generali”, e di nomina di una commissione per valutare le proposte pervenute, sono stati selezionati gli eventi che animeranno il periodo natalizio nella città di Martina Franca.

Start domenica 2 dicembre 2018, alle ore 19.00, quando, in Piazza XX Settembre, si svolgerà l’accensione dell’albero di Natale con l’evento “Martina si illumina” in contemporanea con i Comuni di Alberobello, Ceglie, Cisternino, Locorotondo, Ostuni. Nel corso della serata si esibiranno il coro di Voci Bianche dell’I.C. Chiarelli; “Parole e Musica” a cura dell’I.C. Giovanni XXIII, l’associazione di volontariato “Riuniti per caso”, la Scuola di Danza Rossella Brescia, gli artisti Maila Semeraro e Nico Dramissino. Presenteranno Carlo Dilonardo, Luca Stasi, Josè Conerva. L’evento è organizzato dal Comune di Martina Franca – Assessorato al Turismo con Itria Fireworks, Ars service, agenzia Rebeat.

Nei giorni 8 (ore 20.00 – Piazza Mario Pagano), 9 (ore 18.00 in diversi luoghi), 29 dicembre (ore 20.00 – Piazza XX Settembre) si esibiranno in concerto il gruppo musicale “WakeUp Gospel Project”. Venerdì 14, Sabato15 e domenica 16 dicembre 2018 il Centro Storico e le Vie dello “Shopping” ospiteranno Street Band e artisti di strada nell’evento “La città dei Balocchi” mentre il 22, 23 e 30 dicembre 2018 e 5 gennaio 2019 Piazza XX Settembre sarà animata da diversi concerti (Fill Music di Santino Mandolla, Terraross, Banda Eufonica, Vega 80)

Torna la notte di San Silvestro il concerto in Piazza organizzato quest’anno dall’Associazione Bounce e da Contromano Project con l’Orchestra Mancina e il djset di Ciccio Riccio.

“Oltre ai tanti eventi previsti, la città, per tutto il periodo, ospiterà addobbi natalizi, filodiffusione nei principali luoghi della città, mapping sui Principali Edifici e Monumenti della Città e tre importanti installazioni luminose donate alla città da Happy Casa Store che ringrazio. Sarà un Natale ricco di iniziative che accontenteranno diversi tipi di richieste. Voglio ringraziare le associazioni, le scuole, gli artisti che renderanno questo Natale magico e gli Uffici Comunali a cui stiamo chiedendo un notevole sforzo organizzativo. Un ringraziamento speciale all’artista Francesca Cosanti che ha realizzato la locandina Martina Winter”, ha dichiarato l’Assessore al Turismo, Gianfranco Palmisano.

Oltre agli eventi previsti dal Bando si svolgeranno in città altre iniziative: sabato 8 e domenica 9 dicembre in Piazza XX Settembre si terrà l’evento “Il Capocollo come non lo avete mai assaggiato”, domenica 9 dicembre all’Auditorium Cappelli lo spettacolo Natalizio organizzato dall’Accademia della Cutizza e in Sala Uccelli (18.30) la presentazione del libro “Frammenti di infinito” di Mila Nardelli a cura dell’associazione Castrum Martinae, lunedì 10 dicembre in diverse scuole della città si svolgeranno le iniziative in occasione del 70° Anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti Umani mentre nella Basilica di San Martino (ore 18,45) il Concerto di Natale a cura del 16° Stormo Aeronautica Militare.

Giovedì 13 dicembre nelle Sale d’Avalos di Palazzo Ducale sarà inaugurata la Mostra fotografica “La loro vita non è un gioco” di Giuseppe Convertini organizzata da Terres des Hommes e I. C. “Chiarelli” (fino al 6 gennaio) e, sempre a Palazzo Ducale (ore 18.00) Jus Migrandi a cura dell’Associazione Sud; venerdì 14 dicembre in Sala degli Uccelli (ore 18,00) si svolgerà l’ incontro con Maria Luisa Semeraro Hermann autrice de “Il fascino del tempietto da San Pietro Veterano nel territorio di Fasano”; da venerdì 14 a lunedì 17 dicembre in valle d’itria si terrà la seconda edizione del “Valle d’Itria Corto Festival” a cura di Teatri&Culture; sabato 15 e domenica 16 dicembre, nel Centro Storico sarà realizzato un Presepe Vivente a cura dell’Associazione “Alla Corte di Filippo d’Angiò”, sabato 15 dicembre in Biblioteca Comunale (ore 18.00) “Giornata dei Caracciolo” a cura del Gruppo Umanesimo della Pietra, domenica 16 dicembre nella Parrocchia di Cristo Re (ore 19,00) V edizione di “Castrum illumina il Natale” a cura dell’associazione Castrum Martinae, martedì 18 dicembre in Sala Consiliare, (ore 19,00) Concerto Orchestra d’Archi, conservatorio “Nino Rota”, giovedì 20 dicembre in Sala Uccelli (ore 18.00) incontro con Maryam Rahim autrice de “Il richiamo della Persia”. Da giovedì 20 a domenica 23 al Centro servizi si terrà l’evento Fate, Elfi e gnomi a cura dell’associazione “Alla Corte di Filippo d’Angiò”. Sabato 22 al Villaggio Sant’Agostino (ore 10,00) “Ti presento il mio libro” a cura dell’associazione Teatri & Culture, mercoledì 26 in Biblioteca Comunale (ore 18.00) Concerto Jazz di beneficenza a cura di Lions Club Martina Franca Valle d’Itria, venerdì 28 dicembre nella Biblioteca Comunale, (ore 18,30) Canto di Natale da “A Christmas Carol” di Charles Dickens a cura dell’Associazione Teatri & Culture; domenica 6 gennaio all’Auditorium Valerio Cappelli (ore 18,30) Concerto multimediale “Fellini e dintorni” Omaggio a Federico Fellini a 25 anni dalla sua scomparsa, a cura dell’associazione Wons Factory.

“Ci sarà molto spettacolo ma anche tante iniziative di alto profilo culturale a caratterizzare questa fine d’anno”, ha sottolineato l’assessore alle Attività Culturali, Antonio Scialpi.

© 2018, redazione. Tutti i diritti riservati