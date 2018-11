TARANTO – Dichiarazione del consigliere regionale di Direzione Italia/Noi con l’Italia, Renato Perri

“Il loro futuro è già più incerto di altri, ma il dover affrontare il presente con 1000 euro al mese davvero mi sembrava un’assurdità: questa è la condizione nella quale versano gli oltre 2.500 lavoratori ex Ilva in esubero e collocati in Cassaintegrazione a zero ore. Una preoccupazione non di oggi, ma che insieme al collega Cosimo Borraccino avevamo già posto chiedendo che fosse la task force della Regione per l’occupazione e le crisi aziendali a prendersi in carico di una soluzione per integrare il reddito di questi lavoratori.

Borraccino ora è assessore allo Sviluppo Economico, ma determinate battaglie comuni non le ha dimenticate, per questo sta cercando, insieme ai sindacati e alla task force, di riaprire i termini del bando n. 4/2017 in modo da attivare, così come fa me auspicato, corsi di formazione e di riqualificazione professionale retribuiti. In questo modo avremo la possibilità di tenere professionalmente aggiornati i lavoratori e quindi dar loro un ulteriore possibilità di reimpiego, ma anche non farli vivere con 1000 euro al mese. Tiferò perché questa soluzione vada in porto e assicuro all’assessore Borraccino tutto il mio sostegno, pronto a essere al suo fianco anche da consigliere regionale di opposizione. Perché quando si lavora nell’interesse del territorio non ci sono né bandiere politiche da issare, né spillette da appuntarsi.”

