CAROSINO – I Carabinieri della Stazione di San Giorgio Jonico hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di furto in abitazione, il 41enne PIEMONTE Gabriele e il 35enne LOSACCO Vito, entrambi pregiudicati di Bari.

I militari, durante un servizio di perlustrazione finalizzato a prevenire e reprimere i reati in genere, a seguito di una segnalazione circa un possibile furto in atto in un’un’abitazione di Carosino, si recavano immediatamente sul posto, dove nel corso del sopralluogo lungo il perimetro dello stabile, sorprendevano, in un terreno adiacente alla casa, nascosti tra i cespugli, i due malfattori che, sottoposti ad una perquisizione personale, venivano trovati in possesso di tre orologi e due collane, poco prima asportati dall’abitazione oltre ad un giravite utilizzato verosimilmente per commettere il furto.

I due, condotti in caserma, venivano arrestati per furto in abitazione e, al termine delle formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica del capoluogo jonico, tradotti presso la Casa Circondariale di Taranto. La refurtiva, interamente recuperata veniva restituita alla legittima proprietaria, ignara dell’accaduto.

© 2018, redazione. Tutti i diritti riservati