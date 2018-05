Il SAP ha scritto una lettera al Prefetto di Taranto e provvederà ad inviare il filmato alla Procura della Repubblica perché valuti la sussistenza di profili di reato (in merito alle affermazioni dei No Tap e No Tav che sul palco del Concerto del 1° maggio, sarebbero state rivolte alle forze dell’ordine. Frasi come: “Indossare una divisa non vuol dire picchiare chi lotta per la propria terra” e “celerini contro il guardrail”).

“Non è accettabile che in una manifestazione pubblica si inciti all’odio e alla violenza nei confronti delle forze dell’ordine. In un paese civile e democratico le forze dell’ordine servono la convivenza civile – fa sapere il Segretario Generale Stefano Paoloni – Troppo spesso l’incapacità della politica di individuare soluzioni fattive lascia in mezzo al guado le forze dell’ordine che si vedono costrette a frapporsi tra chi abusa della libertà di manifestare usando violenza. E’ veramente preoccupante quanto accaduto, non solo perché gli autori molto probabilmente hanno la sensazione di restare impuniti, ma soprattutto per il contesto in cui il fatto si è svolto e la visibilità che questo concede – e conclude – E’ importante ora che Istituzioni e il mondo della politica si dissocino e condannino quanto accaduto poiché diversamente significherebbe consegnargli la patente di legittimità.”

Nel pomeriggio di ieri, in merito si è espresso il Prefetto Donato Cafagna: “Non posso che esprimere la mia totale disapprovazione per le espressioni usate dai rappresentanti No Tav No Tap sul palco della festa del 1° maggio a Taranto. Sono parole ingiuste e violente rivolte proprio verso coloro, gli uomini e le donne delle forze dell’ordine, che si impegnano, senza riserve, anche in una giornata come quella destinata alla festa dei lavoratori, a garantire i diritti e le libertà di tutti nel rispetto della legge. A loro va tutta la riconoscenza e gratitudine della cittadinanza e delle istituzioni tarantine”

