Si va delineando il cast del Concerto del Primo Maggio 2018 di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Ad oggi sono confermate le esibizioni di:

FATBOY SLIM – MAX GAZZÈ & FORM – CARMEN CONSOLI – SFERA EBBASTA – LO STATO SOCIALE – COSMO – LE VIBRAZIONI – CALIBRO 35 – MINISTRI – THE ZEN CIRCUS – CANOVA – GEMITAIZ – ULTIMO – NITRO – ACHILLE LAURO e BOSS DOMS – GAZZELLE – FRANCESCA MICHIELIN – FRAH QUINTALE – MARIA ANTONIETTA – GALEFFI – MIRKOEILCANE – JOHN DE LEO – WILLIE PEYOTE – WRONGONYOU – DARDUST ft. JOAN THIELE.

Nei prossimi giorni verranno annunciati i nomi degli artisti che completeranno il cast.

Come di consueto il Concerto del Primo Maggio 2018 sarà trasmesso in diretta TV da Rai 3, ma quest’anno assumerà particolare rilevanza anche Rai Radio2 che, oltre a trasmettere la manifestazione in diretta da Piazza San Giovanni, racconterà il backstage del Concertone non solo in radio, ma anche in streaming su RaiPlay Radio, in diretta video sulla pagina Facebook di Radio2, sul canale YouTube della Rai e con contenuti speciali sui suoi canali Instragram e Twitter.

Prodotta in partnership da Radio2 e iCompany, la diretta video dal backstage del Concerto del Primo Maggio 2018 aprirà al pubblico, per la prima volta, un secondo punto di vista sul Concertone di Roma. Ad essere raccontato in diretta Facebook e Youtube sarà dunque il backstage dell’evento, luogo dal quale sarà possibile osservare ed ascoltare, in tempo reale, quel che succede dietro le quinte del più grande concerto gratuito d’Europa, con le voci e i pareri degli artisti, della stampa e degli addetti ai lavori presenti in Piazza San Giovanni a Roma.

Altra novità già annunciata del Concertone 2018 sarà la presenza di alcuni dei principali live Festival Italiani. Ecco i Festival DELLA MUSICA ATTUALE, amici del Concerto del Primo Maggioche saranno presenti a Roma: Rock in Roma, Home Festival, Collisioni Festival, Indiegeno, Roma Summer Fest, Flowers Festival, Sponz Fest, Villa Ada Incontra il Mondo, Locus Festival, Vulci, Reset Festival, Carpino Folk Festival, Barezzi Live, Metarock, Revolution Camp, Musicastrada Festival, Meeting del Mare, Festival Delle Invasioni, Terra Battente, Mengo Music Fest, Disorder.

Dal punto di vista organizzativo, invece, sarà l’ormai rodata squadra di lavoro di iCompany a curare il Concertone del Primo Maggio 2018:

Massimo Bonelli (progetto e organizzazione generale); Lucia Stacchiotti (produzione esecutiva); Massimo Ferranti (direttore di produzione); Francesca Guida (responsabile marketing); Erica Gasaro (comunicazione); Chiara Concilio (accoglienza); Nicola Bonelli (segreteria di produzione); Paola D’Angelo (coordinamento artistico); Francesco Galassi (redazione & contenuti);Andrea Lancia (amministrazione); Massimo Martelli, Giorgio Cappozzo, Paolo Biamonte (team Autori); Flavio Severini (consulenza artistica); Tony Soddu, Alessio Martino (stage manager);Roberto Malfatto (scenografia); Vincenzo Marzullo (info-grafiche Tv); Lara Maroni e Dario Cantelmo (assistenti di produzione). A curare la promozione nazionale ci sarà ancora una voltaParole e Dintorni, mentre sul fronte social è confermata la presenza del team di lavoro piano. L’allestimento generale sarà realizzato da ABC. La regia Tv sarà affidata anche quest’anno aCristiano D’Alisera, mentre la produzione esecutiva RAI sarà come di consueto di Emanuela Andreani.

