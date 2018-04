TARANTO – Michele Mazzarano dimessosi il 22 marzo dalla carica di Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia a seguito del servizio televisivo andato in onda su “Striscia la Notizia” per un presunto voto di scambio (l’articolo completo a questo link) ha dichiarato l’intenzione di querelare il programma “Striscia la Notizia” per l’ultimo servizio andato in onda nella puntata di ieri. Nella puntata in questione, dii quello che è diventato un vaso di Pandora – parentopoli pugliese – è apparso il nome della cognata di Mazzarano, tra i dipendenti della Sds, azienda che si occupa del Cup della Asl di Taranto e che, secondo quanto riportato da Striscia, vedrebbe tra gli impiegati, alcuni parenti di politici tarantini. L’ex Assessore ha pubblicato un’ora fa, sul suo profilo Facebook, il post che di seguito riportiamo integralmente.

“Ieri Striscia la Notizia ha pubblicato questa notizia: parentopoli pugliese spunta la cognata dell’ex assessore Mazzarano.

La notizia è falsa tanto è vero che la stessa Striscia è corsa a cancellarla dal suo sito come si evince negli screen shot che pubblico qui di seguito e ad eliminarla dal servizio andato in onda. Tuttavia il danno è stato fatto perché è rimasta on line per alcune ore, cosicché la rimozione è stata tardiva, essendo stata già copiata e ripresa da innumerevoli altri siti giornalistici e pseudo tali.

Ho meritato finora ben 12 servizi in due settimane da un gigante come Striscia, nonostante non solo non sono indagato per nessun reato ma al contrario sono stato vittima di un tentativo di truffa come risulta dalla mia denuncia alla Procura della Repubblica di Taranto e dalla documentazione che lo dimostra.

Nonostante il mio avvocato abbia più volte illustrato la verità dei fatti alla redazione e abbia inviato tutte le carte che provano la truffa contro di me, non solo striscia non ne ha tenuto conto ma ha addirittura aumentato la dose pubblicando una notizia falsa.

Purtroppo non ho né i mezzi né la forza di Striscia la Notizia per competere sul piano mediatico. Quello che ho è una incondizionata fiducia nella giustizia.

Per questo non ho altra strada che denunciare Striscia la Notizia per diffamazione confidando con serenità nell’unico verdetto che conta davvero.”

