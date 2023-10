L’appuntamento su Rai1 e Raiplay, sabato 21 ottobre alle 12:25. Un episodio di “Linea Verde Life” dedicato esclusivamente a Taranto e alle sue meraviglie.

“Monica Caradonna sarà la guida di Elisa Isoardi nella sua città natale”, ha annunciato l’Ufficio Stampa Rai. L’avventura comincia dal maestoso Castello aragonese e le sue affascinanti leggende, per poi addentrarsi negli antichi ipogei della colonia spartana e nelle preziose collezioni del Museo archeologico nazionale. Da qui, si parte alla scoperta del mare e della ricca biodiversità che anima le acque circostanti. Saranno protagonisti i cavallucci marini del Mar Piccolo e i magnifici cetacei al largo della città. Inoltre, verrà esplorato un innovativo sistema di acquacoltura e la bellezza della gravina di Leucaspide. Tornati a terra, le telecamere di Linea Verde si immergeranno tra le vigne per svelare le avanzate tecnologie che permettono al settore agricolo di operare in armonia con l’ambiente.”