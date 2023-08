Pregiudicato evade dai domiciliari e rapina una farmacia, acciuffato Un pregiudicato andriese evade dagli arresti domiciliari e commette un furto ai danni di una farmacia. Adesso, l’uomo, è stato arrestato e portato in carcere. Si tratta di un andriese di 30 anni con nessun precedente alle spalle.

Dall’attenta visione dei filmati, registrati dal sistema di video sorveglianza dell’esercizio pubblico oggetto dell’azione predatoria, il personale della locale Sezione Investigativa della Polizia, è pervenuta all’esatta identificazione del pregiudicato quale autore del furto, e l’ha bloccato quando era ancora intento a provare ad aprire la cassa con un paio di forbici.

Il farmacista è stato notato in stato di shock in via Nenni ad Andria, strada a ridosso del centro cittadino, da una pattuglia che è subito intervenuta prestando soccorso alla vittima.

Valutata la gravità dei fatti, il Tribunale di Trani sostituirà la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella più grave della custodia in carcere.