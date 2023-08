World Kissing Day – la terra dove si bacia con passione

La Puglia è una regione meravigliosa, ricca di storia, cultura, natura e gastronomia. Ma è anche la terra dove si bacia con passione, soprattutto oggi, 6 luglio, che è la Giornata Internazionale del bacio o World Kissing Day. Questa giornata è dedicata a celebrare il gesto d’amore più diffuso e intenso al mondo.

Il bacio, un linguaggio universale

Il bacio è un linguaggio universale, che esprime sentimenti, emozioni, desideri. Il bacio può essere dolce o appassionato, timido o audace, tenero o travolgente. Il bacio può essere dato sulla guancia, sul collo, sulle labbra, sulle mani. Il bacio può essere il primo o l’ultimo, il più bello o il più triste. Il bacio può essere un saluto o un addio, una promessa o una richiesta, una confessione o una scusa.

La Puglia, un luogo ideale per baciarsi

La Puglia è un luogo ideale per baciarsi, perché offre scenari romantici e suggestivi. Si può baciare sulle spiagge dorate, sotto il sole o al tramonto. Si può baciare tra gli ulivi secolari, respirando il profumo della terra. Si può baciare nei borghi antichi, tra le stradine e le piazzette. Si può baciare nelle masserie, tra le mura di pietra e i fiori. Si può baciare nelle grotte, tra le stalattiti e le stalagmiti. Si può baciare ovunque in Puglia, perché ogni angolo è una cornice perfetta per l’amore.

La Puglia è la terra dove si bacia con passione, perché qui l’amore è una tradizione, una cultura, una filosofia di vita. In Puglia si ama con il cuore e con la mente, con il corpo e con l’anima.

In Puglia si ama senza paura e senza vergogna, con gioia e con rispetto.

In Puglia si ama sempre e comunque, perché l’amore è la forza che muove il mondo.