Vittorio Sgarbi si scaglia contro il Festival della Valle d’Itria Da 48 anni, a Martina Franca, in Puglia, ogni estate si svolge il Festival della Valle d’Itria, che si è imposto per scelte coraggiose e per la qualità degli artisti che ne hanno arricchito i cartelloni. Adagiata sulle colline sud orientali della Murgia, Martina Franca è una città barocca che gode di splendide vedute sulla Valle d’Itria, tra filari di vite, boschi e ulivi secolari.

Dal 1975 il Festival si è contraddistinto per la riscoperta di titoli operistici e pagine musicali rare o sottovalutate, per la cura delle versioni integrali e delle edizioni critiche e per la fedeltà agli intenti dei compositori.

Dal 1980 il Festival ha accentuato la sua identità originaria di rivalutazione del repertorio belcantista e della Scuola musicale napoletana di cui grandi protagonisti furono i compositori pugliesi, pur senza trascurare il grande repertorio europeo e, in particolare, la valorizzazione di elementi del belcanto italiano presenti in opere di autori stranieri.

Vittorio Sgarbi si scaglia contro il Festival della Valle d’Itria

Il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi in polemica con il Festival pugliese per la messa in scena de “Il turco in Italia”, dopo aver sollevato il caso della Bohème al Festival Pucciniano di Torre del Lago. Secondo Vittorio Sgarbi: “Hanno ridicolizzato ‘Il turco in Italia’ di Rossini ambientato in una immaginaria località balneare della Puglia nel pieno del boom economico degli anni ’60, con ridicole cabine e costumi che umiliano l’ironia e il puro divertimento dell’opera con accostamenti al momento più volgare del consumismo balneare”.

“Qui non è questione di polemiche o censure, ma di ribadire, sul piano della dignità culturale, l’abuso e lo stupro sistematico di grandi musicisti italiani, da Puccini a Rossini, per balbettanti e analfabetiche regie, che ridicolizzano, male interpretando il significato di ‘comico’, opere sublimi. Il turco in Italia è del 1815, il tempo del neoclassicismo con artisti come Antonio Canova e altri grandi e fantasiosi maestri di quell’epoca. Le scene proposte a Martina Franca sono sicuramente adatte a ‘Sapore di Sale’ di Gino Paoli. Non sarà un caso che la regista si chiama Silvia Paoli. Ma non è il caso di farla divertire con Rossini. Non la censura, ma la buon costume deve intervenire. Di costumi e di confusioni d’epoca si tratta. L’arte e la storia vanno rispettate“.

Vittorio Sgarbi si scaglia contro il Festival della Valle d’Itria

Il linguaggio dell’arte è lo strumento che ci consente di vivere umanamente su questo pianeta, fornendoci un’energia non scontata e rinnovandoci ciclicamente. Siamo frutti di una lunga evoluzione umanistica planetaria, che da più di 40000 anni fa, ci ha portato all’adesso, è proprio la nostra evoluzione a testimoniare che quella dei linguaggi dell’arte e della cultura devono essere rispettati.

L’arte e la cultura devono circolare a livelli e contesti vari, soltanto così si protegge ciò che è il nostro patrimonio comunitario evolutivo, collettivo e connettivo: il nostro linguaggio artistico!