Operazione antidroga smantella due organizzazioni criminali a Lizzanello

Nelle prime ore del mattino è stata avviata un’operazione di indagine con l’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce. Otto persone sono state coinvolte nell’operazione, di cui sei sono state arrestate e due sono state poste agli arresti domiciliari. I reati contestati spaziano dall’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, alla detenzione ai fini di spaccio, alla ricettazione e al porto illegale di armi.

L’attività investigativa ha riguardato due diverse organizzazioni criminali che si occupavano del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti di vario genere, agendo principalmente nel territorio di Lizzanello e nelle zone circostanti. L’indagine è stata avviata nell’agosto del 2019 e si è protratta per circa un anno, su incarico della Direzione Distrettuale Antimafia locale. Durante l’indagine sono emerse dinamiche criminali specifiche legate a quel territorio.

L’esecuzione del provvedimento ha richiesto la partecipazione di oltre 60 Carabinieri appartenenti ai reparti del Comando Provinciale di Lecce, con il supporto delle unità antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno. L’operazione ha visto un notevole impegno delle forze dell’ordine per garantire l’arresto dei soggetti coinvolti e il sequestro di prove materiali.

L’azione delle forze dell’ordine mira a contrastare il traffico di droga e le attività criminali che ne derivano, per garantire la sicurezza e il benessere della comunità. L’arresto di queste persone rappresenta un passo significativo nella lotta contro il crimine organizzato nella regione. Il sequestro delle sostanze stupefacenti, delle armi e l’incarcerazione degli individui coinvolti hanno un impatto diretto sulle attività illegali e sul mercato delle droghe nella zona.

L’operazione dimostra la determinazione e l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare le organizzazioni criminali e proteggere la comunità. La collaborazione tra diverse unità e l’impiego di risorse specializzate come i cani antidroga sono fondamentali per il successo di queste operazioni. La continua vigilanza e le azioni mirate contribuiscono a garantire un ambiente più sicuro per i cittadini e a debilitare le reti criminali che minacciano la società.