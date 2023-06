ORA! FEST a Monopoli, intervista al Governatore Michele Emiliano “Una regione da film” è il tema e filo conduttore dell’intervista al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, in programma a Ora! Fest, sabato 3 giugno alle 19.30.

In Piazza Palmieri il direttore di Skytg24 Giuseppe De Bellis intervista il Governatore pugliese in un incontro che metterà la regione Puglia al centro del dibattito tra aneddoti, curiosità ed eccellenze del panorama culturale regionale.

Ora! Fest porterà nuovamente la Puglia in primo piano e all’attenzione del pubblico internazionale che durante le 5 giornate arriverà in Puglia e a Monopoli. Sarà l’occasione, in completa armonia con quelli che sono i valori del festival, di vedere come la Puglia sta affrontando con azioni concrete temi importanti legati all’accoglienza, alla salvaguardia dell’ambiente e volti a fronteggiare la crisi climatica. Durante l’incontro con il Presidente Emiliano, si parlerà anche di cinema per l’ambiente e del ruolo da protagonista che la regione Puglia in questo contesto sta consolidando negli anni.

Ora! Fest è il Festival Internazionale del Cinema in Puglia dedicato ad ambiente, sostenibilità e giustizia sociale, che dal 3 al 7 giugno vedrà accogliere nella città di Monopoli i grandi nomi del cinema internazionale e del panorama culturale italiano. Presieduto da Giovanni De Blasio con la direzione artistica di Silvia Bizio e la direzione generale di ArtsFor_, Ora! Fest è promosso e sostenuto dalla Regione Puglia e dal Comune di Monopoli, che conferiscono il patrocinio alla manifestazione ma soprattutto ne condividono progettualità e obiettivi.