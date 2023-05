Ballottaggi-Ad Altamura trionfa Vitantonio Petronella Come nelle favole, è finita così l’ennesima campagna elettorale. I cittadini hanno apposto il loro sigillo. Terminate le operazioni di voto.

Vitantonio Petronella trionfa nelle elezioni comunali di Altamura che al ballottaggio ottiene il 50,03% e 14.642 voti travolgendo per una manciata di voti il candidato sindaco avv. Giovanni Moramarco che ha ottenuto il 49,97% e 14.514 voti.

Sono 14.642 i voti conquistati dal Sindaco . Una vittoria per il dirigente scolastico Petronella sostenuto da nove liste, sancendo il risultato finale dello scontro politico.

Un Sindaco che ha deciso di mettere a disposizione della propria comunità la sua PERSONA.

Altamura ha dato un segnale nella direzione del Rinnovamento, della Qualità e della Competenza.

Una scelta felice per la comunità altamurana, sia per il Sindaco Vitantonio Petronella che per i componenti della lista. Una squadra coesa, sorretta da una fortissima passione politica e da un entusiasmo contagioso, facendo tornare la città, punto di riferimento e modello da imitare, cosa che non accade spesso in politica, dare seguito alle parole con i FATTI.

La nuova amministrazione si metterà subito in moto, tra qualche giorno la I riunione operativa del gruppo per stabilire la data del I consiglio comunale.

La popolazione ha fatto una scelta, nonostante un forte trend al ribasso di affluenza, 53,63% al II turno e con 29.690 votanti.

La proposta di rinnovamento ha fatto si che le nove liste, risultassero abbondantemente vincenti. La cittadinanza ha premiato la scelta e il programma del Sindaco Petronella che, ha cercato di superare i classici schemi sui quali si punta in questi casi: QUALITA’ e QUANTITA’.

Ora il Sindaco e la sua coalizione dovranno lavorare alacremente, per mostrare alla collettività che la vittoria se la siano meritata.

29.156 voti + 408 nulli + 126 schede bianche