Intensificati i controlli ad “Alto impatto” della Polizia di Stato Il Questore di Bari in base alle linee strategiche emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, attesa la notevole affluenza di persone a Bari che potrebbe costituire occasione per l’attuazione di progettualità criminose, ha disposto, l’implementazione dei servizi di controllo straordinario del territorio e di vigilanza agli obiettivi sensibili, finalizzati a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenendo ogni forma di illegalità.

Per la contingente circostanza, il dispositivo di sicurezza ha previsto l’implementazione dell’attività info-investigativa; l’incrementazione delle attività di prevenzione e di controllo del territorio.

Nelle giornate di lunedì 22 e mercoledì 24 maggio sono stati realizzati dalla Polizia di Stato servizi straordinari di controllo del territorio ad “Alto Impatto” in piazza Aldo Moro, con l’impiego di personale della Questura di Bari, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Scientifica, del Reparto Prevenzione Crimine, del IX Reparto Mobile, nonchè di unità Cinofile Antidroga dell’UPGSP. Ai predetti servizi ha preso parte anche personale della Polizia Locale.

L’attività si inquadra nel potenziamento dei servizi di prevenzione nelle piazze e nella zona antistate la Stazione ferroviaria, disposta dal Questore a seguito della direttiva impartita dal Ministro dell’Interno Matteo PIANTEDOSI, in occasione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 19 maggio scorso.

Nell’ambito del servizio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori ed al contrasto del fenomeno della diffusione di sostanze stupefacenti, sono state identificate 356 persone, tra cui 59 cittadini extracomunitari.

Elevate 5 sanzioni per contravvenzioni al Codice della Strada; tre uomini sono stati segnalati alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti.

Due persone, un italiano e uno straniero, sono state sanzionate per attività di “parcheggiatore abusivo”. Attivata la procedura amministrativa per l’espulsione dal territorio nazionale nei confronti di 4 cittadini extracomunitari; un’altra persona è stata trattenuta presso il CPR in attesa dell’espulsione.

Due uomini denunciati per lesioni aggravate e uno arrestato per reati in materia di stupefacenti, già noto per una precedente aggressione.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane.