Taranto: il Colonnello Calcagni racconta la sua battaglia contro l’uranio impoverito. Il Colonnello del Ruolo d’Onore Carlo Calcagni, ex pilota dell’Esercito e atleta paraolimpico, ha incontrato ieri il pubblico di Taranto per raccontare la sua storia di vittima dell’uranio impoverito. L’evento è stato organizzato da quattro associazioni no profit e dal Team Calcagni.Calcagni ha partecipato alla missione di pace in Bosnia nel 1996, dove ha soccorso civili e militari feriti.

In quell’occasione è stato esposto alla pioggia di metalli pesanti derivanti dalle munizioni all’uranio impoverito usate dagli americani. Questa contaminazione gli ha causato 24 patologie croniche e degenerative, tra cui il Morbo di Parkinson, la Sensibilità chimica multipla e diverse forme tumorali. Calcagni vive con un polmone ridotto, assume 300 pillole al giorno e fa sette iniezioni quotidiane.

Nonostante le sofferenze, Calcagni non si è arreso e ha continuato a fare sport a livello agonistico, vincendo tre medaglie d’oro nel canottaggio indoor sabato scorso. Ha anche scritto un libro “Pedalando su un filo d’acciaio” e gira l’Italia per sensibilizzare sul problema dell’uranio impoverito, che viene usato anche nella guerra in Ucraina.

Calcagni chiede allo Stato un risarcimento simbolico di un euro e le scuse pubbliche per lui e per tutti i militari ammalati o morti a causa dell’uranio impoverito. Ma il ministero della Difesa oppone il segreto di Stato sulla sua documentazione e non gli dà risposte.

All’incontro di Taranto hanno partecipato anche l’Assessore alla Cultura Comune di Taranto Fabiano Marti, l’Avvocato Francesco D’ Errico, il presidente dell’associazione ANAFIM Cosimo Calabrese e lo psicologo Egidio Francesco Cipriano. Il dibattito è stato moderato dal giornalista Francesco Ruggieri.