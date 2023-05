La Puglia nella morsa del maltempo. Disagi in Salento L’ondata di maltempo da giorni sta imperversando in quasi tutta Italia, provocando danni e disagi anche in Salento oltre che su tutto il resto della regione. Numerosi i problemi che hanno richiesto due interventi dei militari della Guardia Costiera nei mari di Porto Cesareo. A causa del maltempo due barche a vela nelle ultime ore si sono incagliate sul litorale di Porto Cesareo.

Uno dei natanti è correlata a un evento migratorio del 7 maggio scorso, un natante utilizzato da migranti giunti a Roccella Jonica (Reggio Calabria) con 55 persone. L’imbarcazione, un ‘Bavaria’ di 13 metri, si è incagliata sulla scogliera a Torre Lapillo ed è stata sequestrata. Dalle prime verifiche non sono emerse fonti inquinanti.

La seconda imbarcazione, di piccole dimensioni a Torre Lapillo, ha riguardato un’imbarcazione a vela alla deriva. Sotto il coordinamento del 6^ M.R.S.C Bari, è intervenuta la motovedetta SAR CP848 da Gallipoli. Purtroppo qualche minuto dopo la segnalazione, a causa del forte vento e corrente, il natante di circa 13 metri si è incagliato sulla scogliera in località “La Saponara”.