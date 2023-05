A Crispiano: In due contro uno

“E’ stata una brutta campagna elettorale quella di Crispiano”.

A fare questa affermazione il Sindaco uscente di Crispiano nell’ultimo comizio elettorale che si è tenuto nella città delle cento masserie a 47 ore dall’apertura delle urne.

Luca Lopomo, esperto oratore, ha concluso leggendo il suo discorso , in una piazza oramai vuota, forse per l’ora e l’umidità calata.

Luca Lopomo

La sua campagna elettorae è stata improntata sui numeri che, per la verità, non molti hanno compreso e apparentemene distonici con la realtà, in una città che si è svuotata sia economicamente che socialmente, soprattutto negli ultimi cinque anni, forse anche a causa della pandemia, come lui stesso ha detto, ma nella quale è prevaricato il “Guarda quanto sono bravo”.

Lopomo, oggi Cinque stelle (ieri …??), arrivato a Crispiano quindici anni fa da Potenza (Sarebbe curioso sapere come mai abbia deciso di trasferirsi da una grande città ad un piccolo paese come Crispiano), ha imparato quella che era la strategia democristiana di cinquant’anni fa.

Allora, bastava fare dei lavori di bitumazione sulle strade cittadine o qualche altro lavoro che facesse vedere un po’ di movimento, ed ecco che si ottenenano i voti in campagna elettorale.

Per quanto riguarda Lopomo è stato bravo ad intercettare alcuni finanziamenti finanziamenti arrivati dal Governo Draghi, dal quale il suo partito aveva preso le distanze al Governo.

Tra le tante belle parole lette dal sindaco nel suo comizio, egli dimostra una buona “ars oratoria: tonalità di voce, prossemica, dalla quale si evince abbia fatto dei corsi di vendita (forse dovuta dalla attività precedente).

Ma il contenuto delle parole trascritte e poi lette nel comizio, secondo alcuni, nella realtà dei fatti non corrispondono alla effettiva realtà di Crispiano.

Uno scivolone lo stesso Sindaco lo ha preso quando è arrivato il Ministro degli Affari Europei e del PNRR Raffaele Fitto , praticamente colui dal quale dipendono i finanziamenti per il futuro, “anche di Crispiano”.

Non ha ritenuto opportuno accoglierlo, come istituzionalmente andrebbe fatto, al di là del partito di provenienza.

Il Ministro Raffaele Fitto

Dal discorso del sindaco uscente e dai suoi monologhi sui sui profili social, non abbiamo compreso come intende risolvere i problemi riguardanti la disoccupazione e far si che altre persone vadano via dal paese.

Stessa cosa dicasi per i negozi che continuano a chiudere.

Cosa accadrà con l’eliminazione del RDC che “San Giuseppe Conte” (oggi all’ombra della Schlein), arrivato in città a sostenere il suo candidato, può solo rievocare, ma non più garantire?

Amministrative Crispiano: Giuseppe Conte ed il sindaco Luca Lopomo

A Crispiano, come in altre parti del Sud, serve solo lavoro

Qual è la visione futura di Lopomo di Crispiano?

Non siamo riusciti a capirlo. Ha parlato solo di infrastrutture, rete viaria e come raggiungerla, ma per far cosa?

Ma il sindaco uscente avrebbe trovato la sponda di un’altra candidata: Sabrina Pontrelli.

Sabrina Pontrelli

La commercialista Sabrina Pontrelli è stata Assessora dell’Amministrazione di Egidio Ippolito, al quale dicono deve molto politicamente, in quanto èstato colui che l’ha fatta entrare in Giunta.

Nelle elezioni successive si candidò proprio nella lista civica dell’ex sindaco denominata “Gente Comune”, dichiaratamente di centrodestra .

Dopo l’ascesa politica di Renato Perrini, amico del suo attuale compagno, si avvicinò polticamente proprio al Consigliere Regionale grazie al quale e all’on. Gianfranco Chiarelli

( nessuno dei due di sinistra) diventò Consigliere Provinciale e Presidente della “Commissione delle Pari Opportunità” della Provincia di Taranto, nella quale svolge un buon lavoro.

Che sia una donna molto ambiziosa pare evidente, tanto da cercare di prendere treni che arrivano siada destra che da sinistra.

Alle scorse amministrative del Comune di Taranto si è candidata nel PD di Melucci, ma con scarsi risultati.

Fallita l’elezione al Consiglio Comunale di Taranto e terminato il suo mandato alla Provincia , unitamente ancheal la Presidenza della “Commissione delle Pari Opportunità” , Sabrina Pontrelli non le è restato che provare a proporsi come candidata sindaco.

Chiusa da Lopomo da una parte che comunque le avrebbe chiesto di candidarsi con lui, visto che nel frattempo aveva fatto l’accordo con il PD locale, la Pontrelli avrebbe cercato di proporsi come candidato sindaco nella lista Insieme.

La coppia Pontrelli/Argese le avrebbe provate tutte, raccogliendo il “NIET” da tutti.

Sabrina Pontrelli e Giancarlo Argese già Consigliere Comunale ed Assessore nel 2013 con Egidio Ippolito, giurano vendetta a Perrini che ritengono responsabile del diniego, ma che così non è, in quanto erano state tuttie le anime facenti parte della nuova aggregazione a non volerla.

Infatti avevano in mente un candidato fino ad oggi fuori dalla politica e riconosciuto da chiunque come professionista serio e preparato.

Non le restava a questo punto che creare una propria lista per contarsi e cercare perlomeno di entrare in Consiglio Comunale.

Trova 16 candidati con l’obiettivo principale di far perdere la lista di centrodestra, nello stesso tempo di diventare Consigliere Comunale a Crispiano cosa che non le era riuscita a Taranto.

Della sua campagna elettorale non abbiamo avuto notizie riguardo il “solve problems” di Crispiano.

L’astio della coppia Pontrelli/Argese culmina con l’organizzazione del comizio di chiusura in un “teatro”, nella stessa ora in cui, nella Piazza Madonna della Neve, si sarebbe tenuta una manifestazione del candidato del Centrodestra,

Al suo comizio con poco meno di un centinaio di presenti tra candidati, amici e parenti, due ospiti speciali: l’On Gianfranco Chiarelli (che poi dichiarerrà che era stato invitato dalla Pontrelli per un saluto) e l’avv. Gina Lupo, attuale presidente della Commissione delle Pari Opportunità” della Provincia di Taranto

Intanto corre voce di una sua presunta intesa (sempre che scatti in Consiglio Comunale un seggio) con Luca Lopomo, per una carica nella eventuale futura amministrazione comunale targata Lopomo, per la presidenza del Consiglio Comunale.

Infine il terzo candidato si chiama Fortunato Costantino.

E’ lui l’uno contro i due!

Fortunato Costantino

Medico, anestesista al Moscati di Taranto e quindi con un proprio stipendio, senza la necessità di mantenersi con quello da sindaco (ma una volta i grillini non dovevano dimezzarselo per darlo in beneficienza?)

Fortunato Costantino conquista la gente con la sua naturalezza e la sua storia raccontata a Puglia Press che ottiene migliaia di visualizzazioni sul canale TV, tanto che si decide di pubblicarla sulla rivista.

Il questa campagna elettorale Natino, come lo chiamano gli amici, è sembrato; una voce fuori dal coro.

Nell’incontro finale con i suoi concittadini non parla il politichese.

Ha incentrato la sua campagna elettorale su temi concreti, uno di questi quello di creare opportunità di lavoro e non solo per i giovani, ma anche per coloro che dovranno darsi da fare ora che hanno perso il RDC.

Fortunato Costantino ha parlato di anziani, di problematiche sociali, ma soprattutto come rilanciare il brand Crispiano.

Ma due contro uno è più difficile vincere

Saranno gli 11762 elettori a decidere da chi vorranno essere guidati nei prossimi cinque anni

Ma, tornando all’inizio: E’ stata una brutta campagna elettorale.

Su questo siamo d’accordo con il sindaco uscente che ha ammesso a riguardo anche le sue responsabilità in tal senso.

Buone elezioni a tutti