Giornata Mondiale della Croce Rossa, evento celebrativo nella città dei Trulli In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, che cade l’8 maggio esattamente nell’anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore del Movimento, tutto il mondo celebra l’instancabile opera svolta dalla Croce Rossa, cercando di avvicinare sempre di più le persone alle numerose iniziative rivolte verso i vulnerabili.

I Comitati della Croce Rossa Italiana sono stati infatti invitati da ANCI, come già accaduto nel corso degli ultimi quattro anni, a consegnare alle amministrazioni locali una bandiera della Croce Rossa con la preghiera che venga esposta fuori dai palazzi comunali nel periodo tra l’8 e il 14 maggio 2023. In particolare, sabato sei maggio, presso la Sala Consiliare, Giampiero De Santis, alle ore 11.30, Mino Laera, Presidente del Comitato Bassa Murgia della Croce Rossa Italiana, assieme a una rappresentanza di volontari, consegnerà nelle mani del Primo cittadino di Alberobello e di Valentina Liuzzi, Assessora con delega alle Politiche Sociali, la bandiera della delegazione.

Giornata Mondiale della Croce Rossa, evento celebrativo nella città dei Trulli

“In un periodo storico come quello che stiamo attraversando in cui gli eventi nazionali e internazionali – spiega Francesco De Carlo, Sindaco di Alberobello – ci ricordano che le situazioni emergenziali sono meno remote di quanto si possa immaginare e vanno a colpire indiscriminatamente la vita delle persone rendendole vulnerabili, è importante dedicare ascolto e attenzione ai più bisognosi, grazie al consolidamento di una fitta rete di aiuto. Per questo, insieme a tutta la comunità di Alberobello, rinnovo il sodalizio con la delegazione territoriale del Comitato Bassa Murgia della Croce Rossa Italiana. Per la ricorrenza, Palazzo di Città sarà illuminato di rosso per non dimenticare che la solidarietà è un dovere di ciascuno e che arricchisce tutti”.

Giornata Mondiale della Croce Rossa, evento celebrativo nella città dei Trulli

I Comuni sono stati anche inviatati a illuminare di rosso un monumento del proprio territorio nella sera tra l’8 e il 9 maggio 2023 per cui Alberobello illuminerà il palazzo Comunale nella centalissima Piazza del Popolo. L’iniziativa intende rappresentare un segno tangibile che sottolinea non solo la potenza umanitaria della Croce Rossa, simbolo di umanità e neutralità, ma anche del ruolo ausiliario svolto dalla CRI rispetto alle istituzioni.

Conclude Mino Laera, Presidente del Comitato Bassa Murgia della Croce Rossa Italiana: “Con questo appuntamento cercheremo di rafforzare la nostra relazione con le istituzioni locali e di consolidare la relazione di prossimità con le persone vulnerabili. La CRI è sempre di più al servizio del cittadino, non solo per le circostanze estreme come le guerre e le pandemie, ma grazie alla fitta rete di volontari che operano sul territorio – la nostra Delegazione afferisce al Distretto Sanitario 14 – ci prendiamo cura dei nostri concittadini che si trovano in circostanze di necessità”.