In viaggio con la Banca d’Italia, il sindaco Decaro accoglie Ignazio Visco In viaggio con la Banca d’Italia: Cultura Finanziaria – Persone – Istituzioni” è un percorso a tappe attraverso il Paese per promuovere la cultura finanziaria, raccontare la banca centrale eaprire un dialogo diretto con persone, imprese e istituzioni. L’obiettivo è far crescere la consapevolezza sui temi base di economia e finanza, quelli che servono per gestire al meglio il denaro e orientarsi nell’attualità economico-finanziaria. Ogni tappa è anche un’occasione per conoscere meglio l’Istituto e il lavoro che svolge al servizio della collettività, a livello locale, nazionale e internazionale.

In data odierna il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha accolto il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco a palazzo di città.

Il governatore Visco ha firmato l’albo d’onore del Comune, scrivendo: “Sono particolarmente lieto di iniziare il nostro viaggio da questa splendida città». Successivamente ha incontrato i sindaci dei Comuni limitrofi affrontando la tematica del PNRR e del turismo in Puglia.

Il sindaco Antonio Decaro ha consegnato al governatore la sacra manna di San Nicola, patrono della città.

Ignazio Visco è stato ospitato alle ore 11 nel teatro comunale Piccinni. Erano presenti il sindaco Decaro, il direttore della filiale di Bari della Banca d’Italia, Sergio Magarelli, e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Seguita una tavola rotonda con il capo del dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d’Italia Magda Bianco, il capo del servizio Strumenti e Servizi di pagamento al dettaglio della Banca d’Italia Paola Giucca, e Paola Ansuini del dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d’Italia. Conclude i lavori Alessandro Laterza, amministratore delegato di Editori Laterza.

Ignazio Visco: “Ci sono grandi vantaggi ad aprirsi al mondo. Anche nei negoziati in atto a Bruxelles è molto importante presentare il proprio volto migliore, non soltanto dire ogni paese ha i suoi problemi. Noi – ha detto – ormai lavoriamo con le altre istituzioni europee, occorre quindi parlare tutti i linguaggi diversi. È un viaggio che parte da Bari, è stato detto da questo mezzogiorno. E ricordo ancora il G7 di pochi anni fa a Bari, di cui ancora si parla per l’accoglienza. Certo, c’è anche un costo per la città, ma poi c’è un rendimento. È importante dire che un volta prese queste decisioni vanno attuate, vanno effettuate operazioni sui mercati di acquisto e di vendita, bisogna dare seguito a ciò che viene deciso nelle nostre riunioni di Francoforte, anticipando che la prossima riunione sarà il tre e il quattro maggio, e in quella occasione prenderemo delle decisioni: ora non posso parlarne perché c’è un ‘quiet period’ in cui tutti i membri del consiglio direttivo sono d’accordo del non parlare più delle loro valutazioni sullo stato dell’economia, di cosa pensa che debba avvenire sui tassi di interesse ed altro“.