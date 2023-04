Microchip Day per la tutela degli animali e riduzione del randagismo a Noicàttaro Dal 1° gennaio 2005 l’unico sistema identificativo nazionale per gli animali d’affezione è il microchip. Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico, di forma cilindrica di circa 8/10 millimetri di lunghezza e 1/2 millimetri di diametro, rivestito in materiale biocompatibile, che viene introdotto sottocute esclusivamente da un medico veterinario.

ll microchip viene usato per registrare il cane nell’anagrafe canina con tutti i suoi dati di riconoscimento. Inoltre, se il cane dovesse perdersi, il dispositivo può aiutare a ritrovare il proprietario e quindi far riabbracciare il cucciolo girovago al legittimo proprietario. Il microchip aiuta anche a contrastare la triste pratica dell’abbandono. Proprio in virtù del dispositivo impiantato, i cani possono essere associati a uno specifico proprietario, che dovrà rispondere delle proprie azioni qualora si verificassero degli illeciti.

Gli animali domestici sono membri della comunità a tutti gli effetti e anche loro sono soggetti a obblighi di Legge. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a farlo identificare (tramite l’inserimento del microchip) e registrare dal veterinario entro il secondo mese di vita. Contestualmente deve richiedere il rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, che costituisce il documento di identità che deve accompagnare l’animale in tutti i suoi eventuali trasferimenti di proprietà.

Microchip Day per la tutela degli animali e riduzione del randagismo a Noicàttaro

Si terrà domenica 30 aprile la prima giornata dedicata alla microchippatura gratuita e iscrizione all’anagrafe canina, organizzata dal Comune di Noicàttaro, con la collaborazione di Anpana Guardie Ecozoofile, il Comando di Polizia Locale e Asl Bari. L’appuntamento è alle 9.30 presso i Giardini Matteotti (alle spalle del Comando della Polizia Locale). È necessario portare un documento di identità e codice fiscale. La microchippatura permetterà anche l’iscrizione all’anagrafe canina.

“Questo primo Microchip Day rappresenta un’azione concreta per il benessere dei nostri animali. Un’iniziativa del tutto gratuita che si inserisce tra le attività che il Comune ha avviato per favorire la tutela degli animali, ridurre il randagismo e contrastare il fenomeno degli abbandoni. Controllo del territorio e microchippatura, infatti, sono gli strumenti fondamentali per prevenire il randagismo. Per questo ringrazio per l’attività svolta la Polizia Locale in collaborazione con le guardie ecozoofile di Anpana e la consigliera incaricata al contrasto del randagismo Rosanna Dipierro”, spiega il sindaco del Comune di Noicàttaro Raimondo Innamorato.

“Nei giorni scorsi, abbiamo incontrato il responsabile del Servizio Veterinario Sanità Animale della Asl Bari, Vito Antonio Paradiso, per definire i dettagli di questa prima giornata che si inserisce tra le iniziative volte a valorizzare il benessere degli animali. Accanto a questo, continuiamo a portare avanti una campagna di adozione e prevenzione del randagismo, una problematica comune a molte realtà che stiamo affrontando con costanza e grande impegno”, spiega la consigliera incaricata al contrasto del randagismo Rosanna Dipierro.

“L’applicazione del microchip oltre ad essere un un diritto degli amici a quattro zampe, nonché uno strumento utilissimo per identificare gli animali, proteggerli e ritrovarli in caso di smarrimento, è un obbligo sancito dalla legge. È importantissimo approfittare di questa opportunità a costo “zero”, anche perché a breve saranno avviati controlli mirati finalizzati ad accertare il possesso di cani non microchippati. Dopo questa giornata, non ci sono più scuse”, dichiara il comandante della Polizia Locale, Gregorio Filograno.