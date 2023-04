Incassava la pensione della mamma deceduta da 10 anni a Turi La pensione dell’anziana signora è sopravvissuta parecchio al figlio: ben 10 anni. Peccato per la Stato che l’assegno finesse nelle tasche del figlio che non ne aveva alcun diritto. Fra i casi, non rari, di questo tipo di truffe quest’ultima scoperta a Turi in provincia di Bari.

Dal 2013 al 2023 l’uomo ha percepito i soldi della pensione della madre deceduta incassando negli anni quasi 190mila euro.

Responsabile è il figlio della donna nei confronti del quale il gip di Bari ha disposto il sequestro preventivo di 190mila euro. L’uomo è accusato di indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato

L’uomo, per simulare l’esistenza in vita della madre, avrebbe presentato dichiarazioni annuali dei redditi. Le indagini sono state avviate dopo una segnalazione di operazione sospetta emessa dall’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia.