“Gare” simboli Riti Settimana Santa a Taranto: aggiornamento minuto per minuto

E’ iniziato da qualche ora uno dei momenti dell’anno più sentiti per i tarantini ovvero le ”gare” per l’aggiudicazione di poste, simboli e statue delle due professioni. Quella dell’Addolorato che si svolgerà giovedì santo e i Misteri che si terrà il giorno dopo.



Le assemblee straordinarie, gare appunto, si terranno presso la chiesa di San Domenico per L’Addolorata e presso la Concattedrale per il Carmine.



L’anno scorso, nella processione dell’Addolorata, le “sdanghe” furono aggiudicate per 30.000 euro, la troccola per 23.100, la croce dei misteri per 9.000, il “bastoncino” per 8.200 e le “pesare” per 13.000.



Nella processione dei Misteri, invece, il simulacro di Gesù Morto venne aggiudicato per 70.000 euro, la troccola per 12.000, l’Addolorata per 50.100, la Croce dei Misteri per 13.000.



“Gara” presso chiesa di San Domenico :

Addolorata 20.000 euro

Prima Croce 7.500 euro

Seconda Croce 6.000 euro

Le Pesare 2.000 euro



aggiornamento in corso







0 Shares