Asd Martina Calcio 1947 – Tutti allo stadio per Martina – Gladiator. Accolto positivamente il reclamo dell’Asd Martina Calcio 1947. prevede, inoltre, la restituzione della tassa, pari a 350 €, per il costo del ricorso.

Un ricorso articolato su ben 17 pagine in cui il nostro segretario ha riportato casi analoghi oltre ad evidenziare la correttezza della tifoseria martinese che non può essere sporcata da un episodio isolato.

in riferimento alla sanzione di ‘Una gara da giocare a porte chiuse’, il giudice sportivo ha comminanto la sola chiusura del settore ‘Curva Nord’ per la gara contro il Gladiator mentre tutti gli altri settori resteranno aperti. Pertanto sabato, 1 aprile 2023 alle ore 15:00 sarà possibile assistere allo spettacolo Asd Martina Calcio 1947 Vs S.S.D Gladiator 1924