Tutti pazzi per gli inarrestabili Maneskin: domani a Bari L’onda fortunata dei Måneskin non sembra accennare a spegnersi. Gli italiani sono orgliosissimi del successo di questi quattro ragazzi romani che hanno conquistato il primo posto prima a Sanremo e poi all’Eurovision. La loro bravura e grinta sta portando Victoria, Damiano, Thomas ed Ethan in giro per l’Europa nel palazzetti con tutte le date sold out.

La band debutterà domani al Palaflorio di Bari, dimostrando quanto il fenomeno Måneskin sia ormai di portata mondiale e non solo europea con ben oltre 32 concerti nei più grandi palazzetti d’Europa e del mondo. Il punto di partenza, però, è sempre l’Italia. Non male per una band che, nel 2022, si è esibita in 25 Paesi inaugurando un tour, in Nord America, un miraggio per la maggior parte degli artisti italiani che sperano un giorno di sfondare negli States.

A fare da cornice allo show, ci sarà una produzione innovativa composta da oltre 300 corpi illuminati e quasi 40 universi di programmazione: un tetto luminoso che crea una vera e propria coreografia visuale che contribuirà a immergere ancora di più lo spettatore nello show.

A Palaflorio di Bari si prevede un pubblico da record. Per questa ragione la Polizia Locale, dopo una serie di riunioni tecniche con la Questura di Bari tenutesi nelle scorse settimane, ha adottato un provvedimento finalizzato a minimizzare i rischi sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico, per tutelare i diritti delle persone di partecipare all’evento senza timori per la propria e l’altrui incolumità. Le parole chiave sono divertimento e sicurezza.

Il Comune di Bari ha adottato un’ordinanza che vieta la somministrazione e la vendita per asporto e la detenzione, su area pubblica o aperta al pubblico (compresa l’area che ospita l’evento musicale) di bevande in bottiglie, in contenitori in vetro, in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo. L’ordinanza impedisce anche la detenzione di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti, che possano andare in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei luoghi.

Le disposizioni avranno valore all’interno del Palaflorio e nelle zone perimetrali nel raggio di 500 metri dai cancelli dell’impianto sportivo, nel perimetro dell’area costituito dalle vie Caldarola (e prosecuzione fino alla circonvallazione), via La Pira, via Appulo e via Archimede, dalle ore 15 del giorno dell’evento e fino a due ore dopo la fine del concerto.

Un’ulteriore ordinanza inerente alla viabilità dispone sempre per il 31 marzo il divieto di fermata, dalla mezzanotte e per le 24 ore successive, in via Prezzolini, via Archimede, Via Giustina Rocca. È disposto il divieto di transito, dalle 8.30 di venerdì fino alle 23.30, in via Prezzolini e in alcuni tratti di via Archimede e via Giustina Rocca.