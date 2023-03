Michele Marraffa si scalda e chiede le scuse ai cittadini. Nel consiglio comunale del 20 marzo 2023 dopo l’intervento del consigliere di maggioranza Serio “Oggi abbiamo approvato dei debiti fuori bilancio e gli approviamo senza la presenza dei consiglieri di minoranza – aggiunge Serio – se noi oggi non riusciamo ad approvare i debiti fuori bilancio e chiaro che qualcuno potrebbe dire che siete la maggioranza lo approverete al consiglio comunale successivo altrimenti una maggioranza che non c’è per due consigli successivi c’è qualche problema… -si sofferma su cosa potrebbe accadere – potrebbe anche accadere che nel tempo intercorrente nel tempo intercorrente tra questo consiglio e il prossimo, magari per qualcuno di questi debiti e scaduto il termine dilatorio dei 120 giorni e magari domani mattina potremmo trovarci difronte ad un’atto di precetto e dopo dieci giorni di fronte ad un atto di pignoramento verso terzi”

A tali dichiarazioni spetta la risposta del consigliere Marraffa che risponde e ribadisce con forza “Mi devo ricordare di essere nell’assise più importante della nostra città, sennò potrei pensare di essere a Zelig. Che risposta preferisci? Scegli tu quale risposta vuoi consigliere Serio? Dimmi. Debito fuori bilancio? Significa che non è stato previsto in bilancio, significa che il bilancio, anche se è un esercizio provvisorio, al momento è stato comunque votato dalla vostra amministrazione. Delle due o una o l’altra, è uscito un debito dopo che l’amministrazione non sapeva o non è stato previsto in bilancio. – il consigliere Marraffa non ci sta a ricevere colpe date alla minoranza e rincara – E questa responsabilità non possono essere assolutamente scaricate sull’opposizione. Assolutamente. Tanto più che non siamo stati presenti all’approvazione del vostro bilancio, se lo farete probabilmente staremo per il prossimo bilancio. Ascolteremo? Andremo a vedere almeno e capiremo se come puoi pretendere o dire delle cose del genere. – aggiunge – Stai offendendo una parte della città. E semplicemente vergognoso…. Hai detto bene ed è l’unica cosa sensata che hai detto. Ci sono dei debiti fuori bilancio, ogni consiglio comunale. Questo bilancio chi l’ha provato, chi l’ha fatto? Perché non è stato previsto? Ci avete detto all’inizio del consiglio comunale che è la situazione del contenzioso, stava migliorando, che stavano di diverso. Non c’era bisogno più di accantonare somme e neate già accantonate negli altri perché la situazione era proprio rosea. Così non è, ogni consiglio comunale, ci sono dei debiti fuori bilancio. Questa responsabilità la città l’ha data a te, non l’ha data a lui. E te ne fai carico fino in fondo e ci chiedi anche scusa per quello che hai detto.”