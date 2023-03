Da Francavilla Fontana proveniva la droga spacciata nei comuni di Sava e Torricella, nel Tarantino. Lunedì 27 marzo, l’arrestati due residenti a Francavilla Fontana, si cerva un terzo.Il blitz dei carabinieri all’alba di oggi verso venti gli indagati, di cui 15 sottoposti a custodia cautelare in carcere e quattro ai domiciliari.

L’operazione coordinata della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, è stata condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto, con sistemi tradizionali, come servizi di osservazione e pedinamento, e mediante sofisticate attività tecniche. Così come anche indicato nell’ordinanza del gip, lo stupefacente sarebbe provenuto dal territorio di Francavilla Fontana, da “soggetti evidentemente ben inseriti nel settore dei narcotici”.

Il canale dello spaccio sarebbe terminato, poi, nelle piazze savesi, grazie ad un nutrito gruppo di pusher. Il sodalizio avrebbe “riconvertito il cimitero di Sava nella base operativa logistica del gruppo, dove al sicuro da occhi indiscreti, sarebbero avvenuti gli incontri con i fornitori, con i pusher”. “In quel luogo, sarebbero avvenuti, poi, i conteggi dei proventi dell’attività di spaccio, la suddivisione degli utili e in alcune occasioni anche il taglio dello stupefacente”.

Cimitero di Sava

Due degli indagati avrebbero, addirittura, occultato armi illegalmente detenute, all’interno di un loculo vuoto, di proprietà di una ignara famiglia savese, all’interno del quale gli investigatori, durante le indagini, hanno rinvenuto 3 fucili, di cui uno a pompa, e vario munizionamento, anche per pistole, che da successivi accertamenti sono risultati rubati. Come si desume dall’ordinanza, “uno degli aspetti più allarmanti, verificatisi nel corso delle indagini, è di sicuro la disponibilità di armi (pistole e fucili) da parte degli indagati, che avrebbero più volte anche portato in pubblico le stesse”.

Gli indagati sarebbero stati in possesso anche di giubbotti antiproiettile.Nei prossimi giorni si svolgeranno gli interrogatori di garanzia, davanti al gip del tribunale di Lecce.