A tutti questi sopravvissuti sono stati concessi porti sicuri in Italia o a Malta, in linea con il diritto internazionale e marittimo, ma questo spesso è avvenuto dopo un tempo inutilmente prolungato a bordo, in attesa che le autorità assegnassero un porto sicuro.

La nave Geo Barents in arrivo a Bari

Domani 27 marzo 2023 tra le 19:00 e le 20:00 è previsto l’arrivo nel porto di Bari della nave Geo Barents di Medici senza frontiere con 190 persone soccorse al largo del Mediterraneo.

A bordo, i medici senza frontiere hanno curato i pazienti per ipotermia, disidratazione e mal di mare, l’obiettivo è di rilanciare le attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale, la rotta migratoria più letale del mondo. Dal 2021 la nave Geo Barents attrezzata con una clinica, una stanza ostetrica e una per le visite, un team MSF di 20 persone e 12 membri dell’equipaggio, ha salvato migliaia di migranti e rifugiati intrappolati nella Libia devastata dalla guerra.

Secondo quanto riferiscono i soccorritori, le condizioni di salute dei migranti a bordo sono buone. Sono tutti uomini, tra loro c’è una decina di minorenni non accompagnati tra i 14 e i 17 anni. Provengono per la maggioranza dal Bangladesh.