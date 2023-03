Un primo tempo combattuto finito 1-1. In vantaggio il Taranto con Tommasini al 18’, su assist di Bifulco. Pari di D’Angelo al 39’. Due minuti di sospensione per un malore di un tifoso irpino, trasportato in ospedale. Due squadre vogliose di far bene. Secondo tempo. Il Taranto riparte bene e, al 15’, gol ancora di Tommasini, lanciato da Labriola. Al 18 in campo Formiconi per Evangelisti. Indipendentemente dal risultato, si sono rivisti gli applausi dei tifosi della curva. Per la verità non molti, comunque buon segno. Una bella partita piena di emozioni. Ammonito Tito per l’Avellino. Per il Taranto Caputo e Mazza.

