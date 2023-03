Bif&est e Amnesty International proietteranno Rumore-Human Vibes Domani, venerdì 24 marzo alle ore 18:00, per la pre-inaugurazione del Bif&st 2023, il Teatro Kursaal Santalucia ospiterà un evento speciale in collaborazione con Amnesty International: la proiezione di Rumore – Human Vibes di Simona Cocozza prodotto da Samantha Cito (presente in sala).

A seguire, David Grieco introdurrà l’incontro con la regista, Riccardo Noury (portavoce e direttore della comunicazione di Amnesty International) e Roy Paci.

L’opera scritta e diretta da Simona Cocozza e prodotto da Amnesty International Italia, Flicktales, Giallomare Film si propone di affrontare la relazione tra musica e diritti umani, in particolare attraverso le canzoni italiane di artisti e cantautori quali Ivano Fossati, Carmen Consoli, Niccolò Fabi, Paola Turci, Daniele Silvestri, Modena City Ramblers, Nada, Negramaro, Roy Paci, Simone Cristicchi, Mannarino, Brunori Sas, Frankie Hi-Nrg mc.

A tutti loro, negli ultimi 20 anni, è stato attribuito il Premio Amnesty, il riconoscimento che “Voci per la Libertà” e Amnesty International Italia conferiscono ad un protagonista della musica italiana, che abbia cantato un tema legato ai diritti umani.