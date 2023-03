La Puglia entra nella rete delle farmacie digitali Bari è la prima città pugliese a entrare nella rete Pharmercure: la piattaforma digitale Made in Italy che collega clienti e farmacie attraverso la consegna a domicilio dei farmaci.

A diventare più smart è stata per ora la farmacia De Leonardis di Piazza Europa, grazie a un servizio che nasce come supporto ai farmacisti e agli utenti, per contrastare acquisti digitali poco sicuri, e permettere la consegna di medicinali con ricetta medica e parafarmaci.

Un’innovazione in linea con le ultime tendenze di mercato, come racconta una ricerca di SDA Bocconi, secondo la quale un cittadino su due è pronto a cambiare esercizio se la sua farmacia di fiducia non dispone del servizio di home delivery.

Basta andare su pharmercure.com per farsi recapitare a casa, o in qualunque altro luogo, farmaci – compresi quelli con impegnativa – e dispositivi medici direttamente dalla farmacia selezionata.

Un servizio prezioso per i cittadini baresi, specie anziani o appartenenti alle categorie più fragili. Si paga alla consegna con POS, contanti o Satispay e il primo ordine è gratuito. Tutto il processo è controllato dal farmacista, che verifica ogni volta l’aderenza dei medicinali a quelli prescritti, così come la correttezza delle ricette caricate.

Recentemente Pharmercure ha lanciato un nuovo servizio per gli ordini ricorrenti di medicinali e parafarmaci, iniziativa rivolta a favorire l’aderenza terapeutica nei pazienti con patologie croniche. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), infatti, in questi casi l’aderenza alle terapie non supera il 50% nella media dei Paesi sviluppati.

“Per Pharmercure essere presenti in Puglia è molto importante e mi auguro che presto altre farmacie in tutta la regione aderiscano alla nostra piattaforma” sottolinea Maurizio Campia, CEO e cofondatore dell’azienda torinese. “In diverse altre regioni abbiamo già messo in rete decine di farmacie e lavoreremo anche qui per vincere la tipica resistenza al cambiamento e accelerare la digitalizzazione di questo settore”.

Pharmercure

L’idea del delivery farmaceutico viene sviluppata nel 2018 da Maurizio Campia (CEO), Gianluca Abate (CTO), Thomas Pullin (CFO) e Federico Mecca, all’interno dello Startup Creation Lab dell’Università di Torino. Il modello di business mette in contatto, tramite una piattaforma evoluta, le farmacie sul territorio con i clienti. Una realtà che dalla sua nascita ha superato i 2,5 Milioni di Euro transati. Attualmente sono 150 farmacie partner e quasi 12 milioni i cittadini coperti dal servizio.