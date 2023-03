Furti con vetrine spaccate a Bari, arrestati Svolta nelle indagini sui furti “con spaccata” nel centro di Bari. Due tunisini sono stati identificati e denunciati dalla polizia di Bari dopo furti o tentati furti con spaccata avvenuti nei negozi del centro del paese a inizio marzo 2022.

Si tratta di due cittadini tunisini: Feyez Ezzedine, di 20 anni, e Issam Chouchane, di 27. Per Ezzedine, fermato il 15 marzo scorso, la pm Savina Toscani ha ottenuto la convalida del fermo e l’applicazione della misura cautelare in carcere. Nei confronti di Chouchane è stata emesso il provvedimento di custodia cautelare dal gip. Decisive, in questo, le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.

Ad essere colpita è stata la vetrata della porta di ingresso della pizzeria Biga&Fila, sono entrati nel locale e si sono impossessati della somma di 600-700 euro in contanti, prelevando i soldi dal registratore di cassa. Non si esclude che i due possano essere responsabili di ulteriori episodi analoghi avvenuti in altre località.

I due erano stati controllati circa 30 minuti dopo il furto in una strada vicina, ma erano riusciti a fornire una spiegazione riguardo la ferita sulla mano destra mostrata da Chouchane e il possesso di un cappellino da baseball pieno di monete da parte di Ezzedine. La visione delle immagini ha permesso successivamente di ricostruire gli eventi: Chouchane si sarebbe ferito infrangendo la vetrina della pizzeria, mentre le monete farebbero parte del bottino. Dalle stesse immagini emergerebbe che i due avrebbero agito a volto scoperto.