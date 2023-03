Mozzarelle pugliesi in vendita all’aeroporto di Bari-Palese Le mozzarelle sono ben conosciute in Puglia e molto amate soprattutto dai palati più raffinati: genuine, leggere, di gusto delicato, sono tra i frutti più prelibati originati da quel particolare microclima mite e soleggiato che caratterizza la Regione Puglia.

I maestri casari cercano di conservare la tradizione, e continuiano a produrre le mozzarelle in maniera rigorosamente tradizionale, proprio come si facevano una volta. Il risultato? Una serie di prodotti realmente eccezionali, genuini e di alta qualità.

Aeroporti di Puglia ha dato il via libera alla concessione di un’area di quaranta metri quadrati alla società di Altamura Dolcenera che si occupa da anni della vendita di prodotti lattiero-caseari, per la vendita dei prodotti ai turisti prima della partenza. Il caseificio, in particolare, si troverà all’interno dell’area imbarchi e permetterà mettendo a disposizione dei viaggiatori, il trasporto dei prodotti pugliesi più ricercati e apprezzati, sia dai turisti sia dai conterranei che vivono ormai lontani dalla Puglia.