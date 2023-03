Usura ed estorsione ai danni di un bar del centro. Taranto il titolare di un bar del centro cittadino ha ottenuto soldi in prestito con tassi mensili spropositati, di gran lunga superiori a quelli legali.

Per fronteggiare la crisi e alle difficoltà di natura economica, nel 2020 si era rivolto ad un usuraio. Avrebbe ottenuto la somma di 40.000€ con un tasso d’interesse di 200€ mensili. La vittima in due anni avrebbe versato 82.000€ in due anni senza estinguere il debito.

I carabinieri hanno arrestato un 56enne tarantino presunto responsabile di usura ed estorsione aggravata commessa ai danni del titolare d’impresa.

Le indaginidella squadra mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica di Taranto hanno preso il via dopo la denuncia del titolare.

Al fine di costringere il debitore al pagamento, gli avrebbe rivolto esplicite minacce di morte sia direttamente che indirettamente.

Il Gip presso il tribunale di Taranto, accogliendo le risultanze del Pubblico Ministero, ha emesso l’ordine di sequestro preventivo anche della somma complessiva di 82mila euro.