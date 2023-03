Autonomia differenziata. Lo strappo del paese. Intervista al costituzionalista Prof. Nicola Grasso

La strada per crescere non è l’Autonomia differenziata. Chiara e netta è la posizione politica del Prof. Avv. Nicola Grasso sul disegno di legge del Ministro Calderoli approvato in Conferenza Stato-Regioni. E’ una possibile deriva che dobbiamo evitare in maniera assoluta e senza negoziazioni.

Il costituzionalista Nicola Grasso spiega a Puglia Press, che la gente comprenda di cosa stiamo parlando e dell’impatto che una Riforma di questa portata, potrebbe avere sulla quotidianità, i rischi di un provvedimento che vuole stravolgere quell’ Italia che fino ad oggi abbiamo conosciuto.

Chi è Nicola Grasso?

Sono un professore associato di Diritto costituzionale presso il dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, a far data dal 1 aprile 2005 e componente dal 2018 al 2021 del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Bari e iscritto all’Albo speciale degli Avvocati ammesso al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni superiori. La mia attività è contraddistinta da iniziative e convegni in ambito costituzionale all’interno del M5S.

Prof. Grasso qual è l’impatto che una Riforma di questo genere potrebbe avere sui cittadini italiani? Quali sono i rischi o le opportunità di un provvedimento che vuole stravolgere l’Italia?

L’Autonomia differenziata disegnata dal Ddl Calderoli mortifica il Parlamento, compromette alcuni principi fondamentali della Costituzione e amplifica le disparità economiche e sociali tra Nord e Sud e divari all’interno delle stesse Regioni. Il disegno di legge coinvolge il Governo, i diversi Ministeri, la Regione richiedente, la Conferenza Stato-Regioni e il Parlamento, il tutto per arrivare alla stipula di un’intesa che successivamente dev’essere approvata dalle Camere.

Prof. cosa si nasconde dietro i gangli del Decreto Calderoli e quest’idea può intaccare i diritti dei cittadini e impoverire le Regioni? Qual è il reale pericolo se il provvedimento andasse in porto?

Oggi assistiamo attraverso questo strumento ad uno stravolgimento della Carta Costituzionale che avviene in maniera sotterranea, come un fiume carsico nel sottosuolo che poi emerge creando situazioni nefaste che fino a quel momento non erano visibili. Il Parlamento che la Costituzione aveva costruito come centrale, viene via via esautorato con il compito di ratificare quanto i governi dello Stato e delle Regioni hanno stabilito. Tutto ciò rappresenta un deficit democratico impressionante. Una maggioranza di Governo intrisa di assoluta assenza di rispetto per gli organi che hanno la sovranità popolare, un Governo che utilizza la “Questione di fiducia” sui disegni di legge di conversione dei decreti legge.

Prof. Grasso la storia che si ripete, il cane che si morde la coda?

Lo Stato per definire e garantire i Lep, dovrà spendere molto riducendo la spesa pubblica, aumentare le tasse e incrementare il debito per attuare l’Autonomia differenziata, divenendo più piccolo, al cospetto di Regioni che diventerebbero più grandi. Andremo a creare un sistema dove c’è Autonomia federale con uno sfondo di presidenzialismo con ampi poteri conferiti all’esecutivo. Cambierebbe la forma di Stato in base al rapporto tra Stato e Regioni. La legge ordinaria avrebbe una forza maggiore rispetto a quella costituzionale.

E’ una Riforma che differenzia i diritti e calpesta il principio costituzionale che vuole l’Italia una e indivisibile? Quali sono le insidie di un’Autonomia differenziata che il Governo Meloni ha pensato bene di affrontare con un salto nel buio?

E’ indubbio che non devono essere sacrificati i diritti e perequazioni soprattutto del Sud. Le Regioni più ricche beneficeranno di maggiori risorse, di un gettito fiscale più vantaggioso, di premialità sui servizi essenziali a scapito dei cittadini del Mezzogiorno. Non è costituzionalmente nè umanamente possibile. Bisognerebbe riflettere sulle insidie insite nel Ddl Calderoli che possono definire il definitivo colpo di grazia alle speranze di crescita e rilancio del Meridione. Una legge che si prospetta incostituzionale perchè va ad incidere su tre aspetti principali della nostra Carta costituzionale: – Principio di utilità e indivisibilità della Repubblica e dei Diritti sociali (Diritto alla Salute e all’Istruzione) sarebbero fortemente minati. E’ una follia, rappresentano l’applicazione dei principi liberisti sfrenati a un sistema costituzionale basato sulla solidarietà. Non possiamo permettercelo. Ci saranno cittadini di seria A e cittadini di serie B. Cerchiamo di essere cittadini responsabili. La nostra è una Costituzione antifascista, i meccanismi che si stanno innescando, sono pericolosissimi.

Come intervenire per evitare che venga compromesso il senso di una comune appartenenza, salvaguardare l’unità nazionale e mitigare i rischi?

E’ una battaglia che deve coinvolgere tutti a prescindere da ideologie e interessi di partito. Occorrerebbe definire le materie che possono essere trasferite tramite intesa. In un’epoca in cui l’Italia ha scelto di delegare alcune materie dalla competenza sovrannazionale dell’UE per ragioni di armonizzazione, è azzardato trasferire le competenze previste dall’art. 116 Cost. a più Regioni.

La Regionalizzazione si abbatterà come una scure sui programmi scolastici e sull’unitarietà del sistema scolastico nazionale, è il sigillo su un sistema di diseguaglianze. Come fermare lo scempio divisivo e antidemocratico?

La scuola pubblica ha subito un colpo fatale. Il M5S si opporrà con ogni mezzo alla distruzione del sistema scolastico e sosterrà la comunità scolastica in ogni forma di mobilitazione per fermare questo scempio antidemocratico e divisivo. E’ una battaglia che deve coinvolgere tutti perchè nell’anno 2023, è davvero assurdo pensare che un bambino nato a Milano, possa vare più diritti di un bambino nato in Puglia. Bisogna fermare questa deriva secessionista e invitare i nostri rappresentanti istituzionali, ad assumere una posizione di chiara e netta contrarietà a questa legge. Ne va di mezzo il futuro dei nostri figli.